https://ria.ru/20250331/bakanov-2008389131.html

Баканов пообещал Путину оправдать доверие на посту главы "Роскосмоса"

Баканов пообещал Путину оправдать доверие на посту главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 31.03.2025

Баканов пообещал Путину оправдать доверие на посту главы "Роскосмоса"

Дмитрий Баканов пообещал президенту РФ Владимиру Путину оправдать доверие на посту генерального директора госкорпорации "Роскосмос". РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:43:00+03:00

2025-03-31T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дмитрий Баканов пообещал президенту РФ Владимиру Путину оправдать доверие на посту генерального директора госкорпорации "Роскосмос". "В первую очередь, Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить вас и руководство правительства за оказанное доверие в назначении меня на должность руководителя "Роскосмоса". Сделаю все, чтобы ваше доверие оправдать", - сказал Баканов Путину на рабочей встрече в Кремле.Кремль 6 февраля сообщил о назначении Баканова главой "Роскосмоса" в соответствии с указом Путина. С 2011 года Баканов работал в компании "Спутниковая система "Гонец", где занимал руководящие должности. В 2019 году он стал директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта РФ. С апреля 2022 года Баканов занимал пост замминистра транспорта, где курировал развитие применения информационно-коммуникационных технологий.

https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html

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политика, россия, дмитрий баканов, владимир путин, роскосмос