Баканов пообещал Путину оправдать доверие на посту главы "Роскосмоса"
Баканов пообещал Путину оправдать доверие на посту гендиректора Роскосмоса
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дмитрий Баканов пообещал президенту РФ Владимиру Путину оправдать доверие на посту генерального директора госкорпорации "Роскосмос".
"В первую очередь, Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить вас и руководство правительства за оказанное доверие в назначении меня на должность руководителя "Роскосмоса". Сделаю все, чтобы ваше доверие оправдать", - сказал Баканов Путину на рабочей встрече в Кремле.
Кремль 6 февраля сообщил о назначении Баканова главой "Роскосмоса" в соответствии с указом Путина. С 2011 года Баканов работал в компании "Спутниковая система "Гонец", где занимал руководящие должности. В 2019 году он стал директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта РФ. С апреля 2022 года Баканов занимал пост замминистра транспорта, где курировал развитие применения информационно-коммуникационных технологий.