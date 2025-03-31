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В Ростове-на-Дону украинца осудили за перевод 11 тысяч рублей "Азову"*
В Ростове-на-Дону украинца осудили за перевод 11 тысяч рублей "Азову"* - РИА Новости, 31.03.2025
В Ростове-на-Дону украинца осудили за перевод 11 тысяч рублей "Азову"*
Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Украины Станислава Руденко за перевод 11 тысяч рублей на покупку дронов для нацбата... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:31:00+03:00
2025-03-31T17:31:00+03:00
2025-03-31T17:36:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Украины Станислава Руденко за перевод 11 тысяч рублей на покупку дронов для нацбата "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ), сообщил РИА Новости представитель суда. По его данным, Руденко, разделяя идеологию нацбата "Азов"*, решил оказать им содействие. Тринадцатого ноября прошлого года он просмотрел на одном из каналов в интернете публикацию с обращением о сборе денег на покупку "дронов", в том числе для участников батальона "Азов"*, и перевел 11 тысяч рублей на указанный в публикации счет украинского банка. Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности". "В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу еще не вступил.* Организация признана террористической и запрещена в России
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В Ростове-на-Дону украинца осудили за перевод 11 тысяч рублей "Азову"*
Суд в Ростове осудил на 10 лет украинца за помощь нацбату "Азов"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Украины Станислава Руденко за перевод 11 тысяч рублей на покупку дронов для нацбата "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ), сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, Руденко, разделяя идеологию нацбата "Азов"*, решил оказать им содействие. Тринадцатого ноября прошлого года он просмотрел на одном из каналов в интернете публикацию с обращением о сборе денег на покупку "дронов", в том числе для участников батальона "Азов"*, и перевел 11 тысяч рублей на указанный в публикации счет украинского банка.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности". "В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Организация признана террористической и запрещена в России