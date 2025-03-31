https://ria.ru/20250331/azarov-2008522548.html

Азаров предрек быстрые выборы на Украине для консервации киевского режима

Азаров предрек быстрые выборы на Украине для консервации киевского режима - РИА Новости, 31.03.2025

Азаров предрек быстрые выборы на Украине для консервации киевского режима

Украина планирует летом провести "быстрые выборы", чтобы удовлетворить требование США, заявил экс-премьер страны Николай Азаров, по его мнению, сама кампания... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T23:37:00+03:00

2025-03-31T23:37:00+03:00

2025-03-31T23:37:00+03:00

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николай азаров (политик)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украина планирует летом провести "быстрые выборы", чтобы удовлетворить требование США, заявил экс-премьер страны Николай Азаров, по его мнению, сама кампания направлена на консервацию киевского режима. По его словам, для проведения выборов на Украине необходимо отменить военное положение, что требует подписания документа о перемирии. Действующий режим под давлением США планирует организовать выборы летом, несмотря на военный конфликт. "На Украине план проведения "быстрых выборов" разрабатывали давно... Речь о проведении выборов в Украине – лишь попытка сделать вид проведения этих выборов в ответ на требование США. На самом же деле это не выборы", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Он отметил, что проведение выборов в текущей обстановке означает лишь консервацию действующего режима и продолжение военных действий. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления. Выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, написал ранее журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, николай азаров (политик)