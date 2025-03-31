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Дилеры назвали "Автотеку" лидером по полноте данных об авто с пробегом - РИА Новости, 31.03.2025
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18:03 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/avito-2008441877.html
Дилеры назвали "Автотеку" лидером по полноте данных об авто с пробегом
Дилеры назвали "Автотеку" лидером по полноте данных об авто с пробегом - РИА Новости, 31.03.2025
Дилеры назвали "Автотеку" лидером по полноте данных об авто с пробегом
"Автотека" (проект "Авито Авто") стала лидером среди онлайн-сервисов проверки истории автомобилей по узнаваемости и информативности базы данных, сообщает... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:03:00+03:00
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россия
авито
авто
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Автотека" (проект "Авито Авто") стала лидером среди онлайн-сервисов проверки истории автомобилей по узнаваемости и информативности базы данных, сообщает "Авито" с ссылкой на исследование агентства "Автостат".По данным опроса, 83,8% респондентов считают, что "Автотека" является сервисом с наиболее полной онлайн-базой данных для проверки истории автомобиля. На втором месте находится сайт Госавтоинспекции России с показателем 24,8%.Аудитория исследования также продемонстрировала высокий уровень осведомленности об "Автотеке": 91,4% респондентов знают о сервисе, а 87,6% активно используют его в своей работе.Как отметил управляющий директор "Автотеки" Андрей Тумкин, ежедневно специалисты заказывают больше десятка тысяч отчетов по автомобилям с пробегом."Наша цель – сделать процесс проверки автомобиля максимально простым, информативным и удобным для пользователей. В рамках этого направления "Автотека" недавно представила обновленный формат отчетов. Теперь ИИ-алгоритмы на основе данных об истории автомобиля автоматически дают пользователям рекомендации по дальнейшим действиям и помогают принять решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр авто, привлечь для консультации эксперта (профессионального подборщика или юриста) или лучше рассмотреть другие предложения", - приводятся в сообщении слова Тумкина.Онлайн-опрос был проведен в феврале-марте 2025 года, в нем участвовали более 100 респондентов - сотрудников дилерских центров.
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россия, авито, авто
Россия, Авито, Авто
Дилеры назвали "Автотеку" лидером по полноте данных об авто с пробегом

Авито: дилеры признали "Автотеку" лидером по полноте данных об авто с пробегом

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПередача автомобиля
Передача автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Передача автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Автотека" (проект "Авито Авто") стала лидером среди онлайн-сервисов проверки истории автомобилей по узнаваемости и информативности базы данных, сообщает "Авито" с ссылкой на исследование агентства "Автостат".
По данным опроса, 83,8% респондентов считают, что "Автотека" является сервисом с наиболее полной онлайн-базой данных для проверки истории автомобиля. На втором месте находится сайт Госавтоинспекции России с показателем 24,8%.
Аудитория исследования также продемонстрировала высокий уровень осведомленности об "Автотеке": 91,4% респондентов знают о сервисе, а 87,6% активно используют его в своей работе.
Как отметил управляющий директор "Автотеки" Андрей Тумкин, ежедневно специалисты заказывают больше десятка тысяч отчетов по автомобилям с пробегом.
"Наша цель – сделать процесс проверки автомобиля максимально простым, информативным и удобным для пользователей. В рамках этого направления "Автотека" недавно представила обновленный формат отчетов. Теперь ИИ-алгоритмы на основе данных об истории автомобиля автоматически дают пользователям рекомендации по дальнейшим действиям и помогают принять решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр авто, привлечь для консультации эксперта (профессионального подборщика или юриста) или лучше рассмотреть другие предложения", - приводятся в сообщении слова Тумкина.
Онлайн-опрос был проведен в феврале-марте 2025 года, в нем участвовали более 100 респондентов - сотрудников дилерских центров.
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