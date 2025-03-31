https://ria.ru/20250331/aviabaza-2008358023.html

Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области

Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области - РИА Новости, 31.03.2025

Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области

Ударом в Житомирской области поражена военная авиабаза "Озёрное", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:48:00+03:00

2025-03-31T11:48:00+03:00

2025-03-31T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

житомирская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Ударом в Житомирской области поражена военная авиабаза "Озёрное", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Житомир... - в пригороде поражена авиабаза "Озёрное". Также там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ использует под пункты временной дислокации", - сообщил Лебедев.Он добавил, что в городе также были взрывы в направлении промзоны с цехами, где ВСУ производят военную продукцию.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

житомирская область

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2025

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житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины