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Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области
Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области - РИА Новости, 31.03.2025
Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области
Ударом в Житомирской области поражена военная авиабаза "Озёрное", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:48:00+03:00
2025-03-31T11:48:00+03:00
2025-03-31T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
житомирская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Ударом в Житомирской области поражена военная авиабаза "Озёрное", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Житомир... - в пригороде поражена авиабаза "Озёрное". Также там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ использует под пункты временной дислокации", - сообщил Лебедев.Он добавил, что в городе также были взрывы в направлении промзоны с цехами, где ВСУ производят военную продукцию.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области
Лебедев: ударом в Житомирской области была поражена военная авиабаза Озёрное