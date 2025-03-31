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Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 31.03.2025 (обновлено: 12:21 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/aviabaza-2008358023.html
Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области
Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области - РИА Новости, 31.03.2025
Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области
Ударом в Житомирской области поражена военная авиабаза "Озёрное", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:48:00+03:00
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специальная военная операция на украине
житомирская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Ударом в Житомирской области поражена военная авиабаза "Озёрное", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Житомир... - в пригороде поражена авиабаза "Озёрное". Также там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ использует под пункты временной дислокации", - сообщил Лебедев.Он добавил, что в городе также были взрывы в направлении промзоны с цехами, где ВСУ производят военную продукцию.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о поражении авиабазы "Озерное" в Житомирской области

Лебедев: ударом в Житомирской области была поражена военная авиабаза Озёрное

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение удара по инфраструктуре украинской армии
Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Ударом в Житомирской области поражена военная авиабаза "Озёрное", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Житомир... - в пригороде поражена авиабаза "Озёрное". Также там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ использует под пункты временной дислокации", - сообщил Лебедев.
Он добавил, что в городе также были взрывы в направлении промзоны с цехами, где ВСУ производят военную продукцию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЖитомирская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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