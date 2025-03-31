https://ria.ru/20250331/ataka-2008370116.html
СК расследует атаку беспилотника ВСУ на съемочную группу "Вести Донецк"
СК расследует атаку беспилотника ВСУ на съемочную группу "Вести Донецк" - РИА Новости, 31.03.2025
СК расследует атаку беспилотника ВСУ на съемочную группу "Вести Донецк"
СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на съемочную группу "Вести Донецк" в Горловке, установит причастных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:25:00+03:00
2025-03-31T12:25:00+03:00
2025-03-31T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
горловка
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на съемочную группу "Вести Донецк" в Горловке, установит причастных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В воскресенье телеканал "Вести Донецк" сообщил, что съемочная группа попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Беспилотник намеревался атаковать автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала, машина успела увернуться от прямого удара. Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. "Следователи СК России будут расследовать факт нападения на журналистов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике... Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250330/korrespondent-2008282112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, горловка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК расследует атаку беспилотника ВСУ на съемочную группу "Вести Донецк"
СК устанавливает причастных к атаке дрона ВСУ на съемочную группу "Вести Донецк"