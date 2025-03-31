https://ria.ru/20250331/ataka-2008370116.html

СК расследует атаку беспилотника ВСУ на съемочную группу "Вести Донецк"

СК расследует атаку беспилотника ВСУ на съемочную группу "Вести Донецк" - РИА Новости, 31.03.2025

СК расследует атаку беспилотника ВСУ на съемочную группу "Вести Донецк"

СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на съемочную группу "Вести Донецк" в Горловке, установит причастных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:25:00+03:00

2025-03-31T12:25:00+03:00

2025-03-31T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

горловка

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008268803_0:0:839:472_1920x0_80_0_0_d5e9e3bab9d2926d0fbf46e48aaf74a2.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на съемочную группу "Вести Донецк" в Горловке, установит причастных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В воскресенье телеканал "Вести Донецк" сообщил, что съемочная группа попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Беспилотник намеревался атаковать автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала, машина успела увернуться от прямого удара. Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. "Следователи СК России будут расследовать факт нападения на журналистов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике... Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250330/korrespondent-2008282112.html

россия

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, горловка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия