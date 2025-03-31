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Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛ
Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛ - РИА Новости, 31.03.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛ
Артиллеристы 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили американскую гаубицу М777 и пункт управления БПЛА на краснолиманском... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:08:00+03:00
2025-03-31T05:08:00+03:00
2025-03-31T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили американскую гаубицу М777 и пункт управления БПЛА на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированную гаубицу М777, радиолокационную станцию, пункт управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ", - сообщили в министерстве. В оборонном ведомстве уточнили, что разведчики при помощи БПЛА в лесополосе обнаружили новые цели и передали точные координаты на пункт управления. "Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило поразить цели минимальным количеством боеприпасов", - дополнили в Минобороны.
https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307254.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Запада" уничтожили гаубицу М777 и пункт управления БПЛ
Минобороны: артиллеристы уничтожили гаубицу M777 и пункт управления БПЛА ВСУ