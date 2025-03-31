Армия Израиля уничтожила километровый туннель ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ уничтожил в секторе Газа туннель ХАМАС протяжённостью около километра
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в секторе Газа туннель палестинского движения ХАМАС протяжённостью около одного километра, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"В рамках военных операций подразделения "Яхвлом" (инженерные войска - ред.) под командованием 252-й дивизии был уничтожен километровый туннель террористической организации ХАМАС в секторе. Кроме того, войска обнаружили мастерскую для производства снарядов и пусковых установок", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что израильские военные из 252-й дивизии ликвидировали более 50 радикалов в секторе.
Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.