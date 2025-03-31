Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ
Армения отказалась от подписания бюджета ОДКБ на 2024 год
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 мар — РИА Новости. Армения отказалась подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ, сообщили в пресс-службе МИД страны.
"Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации", — ответило ведомство на письменный запрос агентства Sputnik Армения.
В министерстве подчеркнули, что информация о годовом бюджете ОДКБ не подлежит публичному распространению в соответствии с внутренними процедурами организации.
Как заявил РИА Новости в начале марта замглавы МИД России Александр Панкин, если Армения до конца года не оплатит взнос в бюджет ОДКБ, то страны — участницы организации могут рассмотреть разные сценарии, но "выгонять, наверное, никого не будут". Он отметил, что уже бывали случаи, когда у других государств возникала задолженность по техническим, финансовым и другим причинам.
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Армения и ОДКБ
В феврале прошлого года премьер Никол Пашинян сообщил, что страна заморозила свое участие в ОДКБ. Также он утверждал, что возвращение Армении в организацию становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. В мае Ереван отказался финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году.
В конце того же месяца Пашинян заявил, что "как минимум две страны ОДКБ" помогли Азербайджану подготовиться к войне с Арменией в Нагорном Карабахе. Он не назвал эти государства, но заявил, что военные действия в 2020-м были направлены на ликвидацию независимости Еревана и такие попытки продолжались и после этого. Политик добавил, что эти две страны якобы создали имитацию помощи Армении.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана объединение оперативно сформировало и направило в приграничные районы страны оценочную миссию секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить представителей ЕС.
Замглавы МИД Михаил Галузин отмечал, что власти Армении подтолкнули к заморозке участия в ОДКБ западники. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что слова Пашиняна о том, что ОДКБ "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, пояснили в министерстве.
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