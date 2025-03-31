https://ria.ru/20250331/armenija-2008331468.html

Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ

Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ - РИА Новости, 31.03.2025

Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ

Армения отказалась подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ, сообщили в пресс-службе МИД страны. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:44:00+03:00

2025-03-31T09:44:00+03:00

2025-03-31T11:15:00+03:00

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ЕРЕВАН, 31 мар — РИА Новости. Армения отказалась подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ, сообщили в пресс-службе МИД страны. "Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации", — ответило ведомство на письменный запрос агентства Sputnik Армения.В министерстве подчеркнули, что информация о годовом бюджете ОДКБ не подлежит публичному распространению в соответствии с внутренними процедурами организации.Как заявил РИА Новости в начале марта замглавы МИД России Александр Панкин, если Армения до конца года не оплатит взнос в бюджет ОДКБ, то страны — участницы организации могут рассмотреть разные сценарии, но "выгонять, наверное, никого не будут". Он отметил, что уже бывали случаи, когда у других государств возникала задолженность по техническим, финансовым и другим причинам.Армения и ОДКБВ феврале прошлого года премьер Никол Пашинян сообщил, что страна заморозила свое участие в ОДКБ. Также он утверждал, что возвращение Армении в организацию становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. В мае Ереван отказался финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году.В конце того же месяца Пашинян заявил, что "как минимум две страны ОДКБ" помогли Азербайджану подготовиться к войне с Арменией в Нагорном Карабахе. Он не назвал эти государства, но заявил, что военные действия в 2020-м были направлены на ликвидацию независимости Еревана и такие попытки продолжались и после этого. Политик добавил, что эти две страны якобы создали имитацию помощи Армении.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана объединение оперативно сформировало и направило в приграничные районы страны оценочную миссию секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить представителей ЕС.Замглавы МИД Михаил Галузин отмечал, что власти Армении подтолкнули к заморозке участия в ОДКБ западники. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что слова Пашиняна о том, что ОДКБ "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, пояснили в министерстве.

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https://ria.ru/20241205/lavrov-1987544959.html

https://ria.ru/20241128/putin-1986262050.html

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