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В Аргентине задержала группу лиц, возможно, с российским гражданством - РИА Новости, 31.03.2025
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19:47 31.03.2025 (обновлено: 20:59 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/argentina-2008502208.html
В Аргентине задержала группу лиц, возможно, с российским гражданством
В Аргентине задержала группу лиц, возможно, с российским гражданством - РИА Новости, 31.03.2025
В Аргентине задержала группу лиц, возможно, с российским гражданством
Правоохранительные органы Аргентины сообщили посольству России о задержании группы лиц, предположительно, с гражданством РФ, подозреваемую в причастности к... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:47:00+03:00
2025-03-31T20:59:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы Аргентины сообщили посольству России о задержании группы лиц, предположительно, с гражданством РФ, подозреваемую в причастности к торговле людьми, говорится в сообщении российской дипмиссии в Буэнос-Айресе. "Посольство было проинформировано правоохранительными органами Аргентины о задержании группы лиц, предположительно, с российским гражданством, подозреваемую в причастности к торговле людьми. В переданном списке фигурируют 13 человек. За консульской помощью они не обращались", - отметили в посольстве. В диппредставительстве добавили, что посольство внимательно следит за данным сюжетом и разбирается в произошедшем.
https://ria.ru/20250227/torgovlya-2002058474.html
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в мире, аргентина, россия, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Россия, Буэнос-Айрес (город)
В Аргентине задержала группу лиц, возможно, с российским гражданством

В Аргентине задержали группу лиц, подозреваемых в торговле людьми

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы Аргентины сообщили посольству России о задержании группы лиц, предположительно, с гражданством РФ, подозреваемую в причастности к торговле людьми, говорится в сообщении российской дипмиссии в Буэнос-Айресе.
«
"Посольство было проинформировано правоохранительными органами Аргентины о задержании группы лиц, предположительно, с российским гражданством, подозреваемую в причастности к торговле людьми. В переданном списке фигурируют 13 человек. За консульской помощью они не обращались", - отметили в посольстве.
В диппредставительстве добавили, что посольство внимательно следит за данным сюжетом и разбирается в произошедшем.
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