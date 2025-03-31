https://ria.ru/20250331/apple-2008474119.html

Во Франции Apple получила штраф на 150 миллионов евро

Во Франции Apple получила штраф на 150 миллионов евро - РИА Новости, 31.03.2025

Во Франции Apple получила штраф на 150 миллионов евро

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал американскую компанию Apple на 150 миллионов евро, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:55:00+03:00

2025-03-31T17:55:00+03:00

2025-03-31T17:55:00+03:00

технологии

франция

apple

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg

ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал американскую компанию Apple на 150 миллионов евро, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте органа. "Управление по вопросам конкуренции (Франции - ред.) оштрафовало Apple на 150 миллионов евро за злоупотребление своим доминирующим положением в секторе распространения мобильных приложений на устройствах на базе iOS и iPadOS в период с апреля 2021 года по июль 2023 года", - сказано в документе. В апреле 2021 года Apple представила обновление для своей операционной системы, которое включало функцию App Tracking Transparency (ATT), напоминает надзорный орган. Этот механизм требует от разработчиков приложений запрашивать у пользователей согласие на сбор данных и отслеживание их активности. В Apple заявляли, что ATT призван улучшить защиту персональных данных пользователей, однако регулятор счел, что этот механизм в том виде, в котором он был реализован, не является "ни необходимым, ни пропорциональным" для достижения заявленной цели. Кроме того, надзорный орган установил, что внедрение этого механизма чрезмерно усложнило использование сторонних приложений в системе iOS из-за показа множества всплывающих окон с запросами на предоставление согласия на сбор данных. Такое искусственное затруднение доступа к сторонним приложениям нарушает антимонопольное законодательство, говорится в заявлении. В июле 2023 года антимонопольное ведомство Франции уведомило Apple о претензии в связи с политикой американской компании относительно борьбы с таргетированной рекламой в своих приложениях, а также злоупотреблением своим доминирующим положением. В ведомстве уточнили, что выдвижение претензии не подразумевает обвинение, и расследование деятельности компании продолжится, чтобы определить обоснованность претензии.

https://ria.ru/20250319/ek-2006061653.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, франция, apple