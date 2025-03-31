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На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже
На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже - РИА Новости, 31.03.2025
На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже
Полиция составила протокол на блогера Акима Апачева за граффити с нецензурной бранью, которые он нанес на здания в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:32:00+03:00
2025-03-31T15:32:00+03:00
2025-03-31T16:34:00+03:00
происшествия
суджа
аким апачев
курская область
россия
суджанский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КУРСК, 31 мар — РИА Новости. Полиция составила протокол на блогера Акима Апачева за граффити с нецензурной бранью, которые он нанес на здания в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД России.Блогер опубликовал видео своей поездки и незаконных действий в Суджанском районе в интернете. Ведомство установило личность и местонахождение мужчины, а также выяснило, что он не является жителем Курской области. После этого Апачева пригласили в ближайший отдел полиции."По факту хулиганских действий блогера была проведена проверка. Специалисты подготовили лингвистическое исследование. Составлен протокол об административном правонарушении по части третьей статьи 20.1 КоАП. Дело <...> передано в суд для рассмотрения и принятия решения", — говорится в заявлении.По статье о мелком хулиганстве Апачеву грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.Сам он ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за граффити на стенах города.
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происшествия, суджа, аким апачев, курская область, россия, суджанский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Суджа, Аким Апачев, Курская область, Россия, Суджанский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже
На блогера Апачева составили протокол за граффити с нецензурной бранью в Судже