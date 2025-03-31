https://ria.ru/20250331/apachev-2008428250.html

На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже

На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже - РИА Новости, 31.03.2025

На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже

Полиция составила протокол на блогера Акима Апачева за граффити с нецензурной бранью, которые он нанес на здания в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:32:00+03:00

2025-03-31T15:32:00+03:00

2025-03-31T16:34:00+03:00

происшествия

суджа

аким апачев

курская область

россия

суджанский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КУРСК, 31 мар — РИА Новости. Полиция составила протокол на блогера Акима Апачева за граффити с нецензурной бранью, которые он нанес на здания в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД России.Блогер опубликовал видео своей поездки и незаконных действий в Суджанском районе в интернете. Ведомство установило личность и местонахождение мужчины, а также выяснило, что он не является жителем Курской области. После этого Апачева пригласили в ближайший отдел полиции."По факту хулиганских действий блогера была проведена проверка. Специалисты подготовили лингвистическое исследование. Составлен протокол об административном правонарушении по части третьей статьи 20.1 КоАП. Дело <...> передано в суд для рассмотрения и принятия решения", — говорится в заявлении.По статье о мелком хулиганстве Апачеву грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.Сам он ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за граффити на стенах города.

https://ria.ru/20250323/bloger-2006811479.html

суджа

курская область

россия

суджанский район

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происшествия, суджа, аким апачев, курская область, россия, суджанский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)