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На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже - РИА Новости, 31.03.2025
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15:32 31.03.2025 (обновлено: 16:34 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/apachev-2008428250.html
На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже
На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже - РИА Новости, 31.03.2025
На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже
Полиция составила протокол на блогера Акима Апачева за граффити с нецензурной бранью, которые он нанес на здания в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:32:00+03:00
2025-03-31T16:34:00+03:00
происшествия
суджа
аким апачев
курская область
россия
суджанский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КУРСК, 31 мар — РИА Новости. Полиция составила протокол на блогера Акима Апачева за граффити с нецензурной бранью, которые он нанес на здания в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД России.Блогер опубликовал видео своей поездки и незаконных действий в Суджанском районе в интернете. Ведомство установило личность и местонахождение мужчины, а также выяснило, что он не является жителем Курской области. После этого Апачева пригласили в ближайший отдел полиции."По факту хулиганских действий блогера была проведена проверка. Специалисты подготовили лингвистическое исследование. Составлен протокол об административном правонарушении по части третьей статьи 20.1 КоАП. Дело &lt;...&gt; передано в суд для рассмотрения и принятия решения", — говорится в заявлении.По статье о мелком хулиганстве Апачеву грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.Сам он ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за граффити на стенах города.
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суджа
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происшествия, суджа, аким апачев, курская область, россия, суджанский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Суджа, Аким Апачев, Курская область, Россия, Суджанский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже

На блогера Апачева составили протокол за граффити с нецензурной бранью в Судже

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАким Апачев
Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Аким Апачев. Архивное фото
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КУРСК, 31 мар — РИА Новости. Полиция составила протокол на блогера Акима Апачева за граффити с нецензурной бранью, которые он нанес на здания в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД России.
Блогер опубликовал видео своей поездки и незаконных действий в Суджанском районе в интернете. Ведомство установило личность и местонахождение мужчины, а также выяснило, что он не является жителем Курской области. После этого Апачева пригласили в ближайший отдел полиции.
"По факту хулиганских действий блогера была проведена проверка. Специалисты подготовили лингвистическое исследование. Составлен протокол об административном правонарушении по части третьей статьи 20.1 КоАП. Дело <...> передано в суд для рассмотрения и принятия решения", — говорится в заявлении.
По статье о мелком хулиганстве Апачеву грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Сам он ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за граффити на стенах города.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Хинштейн сообщил, что блогера Апачева оштрафуют за въезд в Суджу
23 марта, 19:13
 
ПроисшествияСуджаАким АпачевКурская областьРоссияСуджанский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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