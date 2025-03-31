https://ria.ru/20250331/andropov-2008411011.html

Как убивали Андропова: выстрел из браунинга и загадочный врач

Как убивали Андропова: выстрел из браунинга и загадочный врач - РИА Новости, 31.03.2025

Как убивали Андропова: выстрел из браунинга и загадочный врач

Среди всех лиц первого государства самой загадочной фигурой по праву считается Юрий Андропов. С самого рождения и до самой смерти этого генсека окутывал ореол... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:32:00+03:00

2025-03-31T18:32:00+03:00

2025-03-31T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Среди всех лиц первого государства самой загадочной фигурой по праву считается Юрий Андропов. С самого рождения и до самой смерти этого генсека окутывал ореол тайны. Даже сведения о происхождении Андропова до сих пор засекречены.Множество загадок оставила и смерть генсека…За что Андропова прозвали ЮвелиромДата и место рождения будущего правителя СССР — 15 июня 1914, станция Нагутская, никогда не оспаривалась, а вот его происхождение — сплошные "дебри". До сих пор не понятно, кто был его настоящий отец: то ли донской казак, то ли царский офицер.Его мать, Евгения Карловна Флекенштейн, по словам самого Андропова, приёмной дочерью в богатой купеческой семье. Возглавив в 1967 году КГБ, Андропов получил среди своих коллег прозвище "Ювелир" — намёк на то, что его дед, Карл Флекенштейн, владел в Москве магазином "Ювелирные вещи".На его столе всегда лежала какая-то "умная" книжкаВ отличие от многих других руководителей, он не имел полноценного высшего образования. Если, конечно, не считать заочное обучение в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б).Он также заочно проучился четыре курса на историко-филологическом факультете Карело-Финского государственного университета в 1946—1951 годах, ушёл оттуда в связи с переводом в Москву.Возможно, из-за комплексов по этому поводу или по какой-то другой причине, у председателя КГБ всегда на столе лежала какая-то "умная" книжка, вроде Сенеки или Платона. Но при этом все отмечали завидную эрудицию и широкий кругозор Андропова.Борьба с коррупцией и прогульщикамиПосле смерти Леонида Брежнева 12 ноября 1982 года на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Юрия Андропова избирают генеральным секретарём ЦК КПСС. То есть официальным лидером Советского Союза.О его политической программе судить сложно из-за недолгого пребывания в должности — всего 15 месяцев.С одной стороны, Андропов предпринял ряд серьезных мер, направленных на устранение коррупции в партийно-государственном аппарате и повышение экономической эффективности социалистической системы. Были возбуждены уголовные дела против целого ряда одиозных партийных и хозяйственных руководителей. Что, безусловно, советскому народу нравилось.С другой стороны, началась борьба с прогулами под лозунгом "Рабочее время — работе!", иногда принимавшая анекдотические формы, вплоть до опроса зрителей в кинотеатрах о месте и времени работы. Также было в порядке вещей, когда к праздношатающемуся на улице гражданину мог подойти милиционер и поинтересоваться, почему товарищ не на работе.С июня 1983 года Андропов перестает появляться на публике. По официальной версии - из-за нескольких заболеваний, по неофициальной — из-за проблем после покушения.Супруга опального министра и выстрел из браунингаНи для кого не секрет, что у Юрия Андропова был затяжной конфликт с главой МВД Николаем Щелоковым. В этой схватке победил Андропов, который стал руководителем страны после смерти Брежнева. Щелоков же был лишен звания генерала армии, потерял пост министра и покончил собой.По одной из версий, на Юрия Андропова совершила покушение жена бывшего министра Светлана. Находит эта версия свое подтверждение в словах Раисы Старостиной, бывшей уборщицы легендарного пятого подъезда дома № 26 по Кутузовскому проспекту, где жили Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Николай Щелоков.У Андропова, по словам Раисы Гавриловны, была одна особенность: "Он всегда поднимался в лифте на свой этаж только один. Но в роковой вечер, 19 февраля 1983 года, Светлана Щелокова, положив в сумочку браунинг, дождалась генсека и пулей влетела в лифт вслед за ним. Даже охрана растерялась. Тем более что Андропов, пристально посмотрев в глаза Щелоковой, промолчал и нажал кнопку своего этажа. Как только лифт начал подниматься раздались выстрелы".Раненый, Андропов дополз до своей двери и вызвал охрану. После покушения Светлана Щелокова поднялась к себе в квартиру и пустила себе пулю в висок из того же браунинга.Врачебная халатностьСуществует еще одно загадка в смерти генсека. По мнению экс-начальника службы охраны Бориса Ельцина Александр Коржакова Андропову "помогли" отправиться на тот свет. К этому могли быть причастны кремлевские врачи. "Мне тогда казалось и кажется сейчас, что если бы его не "посадили на искусственную почку", все было бы по-другому" - говорил бывший охранник первого лица в государстве.О однажды в телеэфире Коржаков заявил: "У Юрия Владимировича, когда он лежал в ЦКБ, постоянно дежурили три реаниматора, но если два из них — настоящие профессионалы, ……. еще в мединституте и с первого курса готовились вытаскивать больных с того света, то третий был терапевт, который всего лишь соответствующие курсы окончил. Именно в его дежурство Андропов скончался, причем сменщики в один голос твердили, что, если бы там находились, не дали бы ему умереть…"Видимо, в обстоятельствах смерти и рождении Юрия Андропова еще долго будут разбираться историки, пытаясь понять, как все же все было на самом деле.

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юрий андропов, леонид брежнев, борис ельцин, кутузовский проспект, ссср, москва, кпсс