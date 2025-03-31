Как убивали Андропова: выстрел из браунинга и загадочный врач
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Среди всех лиц первого государства самой загадочной фигурой по праву считается Юрий Андропов. С самого рождения и до самой смерти этого генсека окутывал ореол тайны. Даже сведения о происхождении Андропова до сих пор засекречены.
Множество загадок оставила и смерть генсека…
За что Андропова прозвали Ювелиром
Дата и место рождения будущего правителя СССР — 15 июня 1914, станция Нагутская, никогда не оспаривалась, а вот его происхождение — сплошные "дебри". До сих пор не понятно, кто был его настоящий отец: то ли донской казак, то ли царский офицер.
Его мать, Евгения Карловна Флекенштейн, по словам самого Андропова, приёмной дочерью в богатой купеческой семье. Возглавив в 1967 году КГБ, Андропов получил среди своих коллег прозвище "Ювелир" — намёк на то, что его дед, Карл Флекенштейн, владел в Москве магазином "Ювелирные вещи".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов в рабочем кабинете в Кремле
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов в рабочем кабинете в Кремле
На его столе всегда лежала какая-то "умная" книжка
В отличие от многих других руководителей, он не имел полноценного высшего образования. Если, конечно, не считать заочное обучение в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б).
Он также заочно проучился четыре курса на историко-филологическом факультете Карело-Финского государственного университета в 1946—1951 годах, ушёл оттуда в связи с переводом в Москву.
© Public domainПетрозаводский государственный университет (бывший Карело-Финский государственный университет)
© Public domain
Петрозаводский государственный университет (бывший Карело-Финский государственный университет)
Возможно, из-за комплексов по этому поводу или по какой-то другой причине, у председателя КГБ всегда на столе лежала какая-то "умная" книжка, вроде Сенеки или Платона. Но при этом все отмечали завидную эрудицию и широкий кругозор Андропова.
Борьба с коррупцией и прогульщиками
После смерти Леонида Брежнева 12 ноября 1982 года на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Юрия Андропова избирают генеральным секретарём ЦК КПСС. То есть официальным лидером Советского Союза.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкСолдаты Московского гарнизона у гроба с телом Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева в Колонном зале Дома Союзов
Солдаты Московского гарнизона у гроба с телом Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева в Колонном зале Дома Союзов
О его политической программе судить сложно из-за недолгого пребывания в должности — всего 15 месяцев.
С одной стороны, Андропов предпринял ряд серьезных мер, направленных на устранение коррупции в партийно-государственном аппарате и повышение экономической эффективности социалистической системы. Были возбуждены уголовные дела против целого ряда одиозных партийных и хозяйственных руководителей. Что, безусловно, советскому народу нравилось.
С другой стороны, началась борьба с прогулами под лозунгом "Рабочее время — работе!", иногда принимавшая анекдотические формы, вплоть до опроса зрителей в кинотеатрах о месте и времени работы. Также было в порядке вещей, когда к праздношатающемуся на улице гражданину мог подойти милиционер и поинтересоваться, почему товарищ не на работе.
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанкРуководители Коммунистической партии и Советского правительства на совместном заседании палат на Третьей сессии Верховного Совета СССР
Руководители Коммунистической партии и Советского правительства на совместном заседании палат на Третьей сессии Верховного Совета СССР
С июня 1983 года Андропов перестает появляться на публике. По официальной версии - из-за нескольких заболеваний, по неофициальной — из-за проблем после покушения.
Супруга опального министра и выстрел из браунинга
Ни для кого не секрет, что у Юрия Андропова был затяжной конфликт с главой МВД Николаем Щелоковым. В этой схватке победил Андропов, который стал руководителем страны после смерти Брежнева. Щелоков же был лишен звания генерала армии, потерял пост министра и покончил собой.
Министр внутренних дел СССР Николай Щелоков
По одной из версий, на Юрия Андропова совершила покушение жена бывшего министра Светлана. Находит эта версия свое подтверждение в словах Раисы Старостиной, бывшей уборщицы легендарного пятого подъезда дома № 26 по Кутузовскому проспекту, где жили Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Николай Щелоков.
У Андропова, по словам Раисы Гавриловны, была одна особенность: "Он всегда поднимался в лифте на свой этаж только один. Но в роковой вечер, 19 февраля 1983 года, Светлана Щелокова, положив в сумочку браунинг, дождалась генсека и пулей влетела в лифт вслед за ним. Даже охрана растерялась. Тем более что Андропов, пристально посмотрев в глаза Щелоковой, промолчал и нажал кнопку своего этажа. Как только лифт начал подниматься раздались выстрелы".
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкМинистр обороны СССР Дмитрий Фёдорович Устинов, Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов и председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов
Министр обороны СССР Дмитрий Фёдорович Устинов, Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов и председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов
Раненый, Андропов дополз до своей двери и вызвал охрану. После покушения Светлана Щелокова поднялась к себе в квартиру и пустила себе пулю в висок из того же браунинга.
Врачебная халатность
Существует еще одно загадка в смерти генсека. По мнению экс-начальника службы охраны Бориса Ельцина Александр Коржакова Андропову "помогли" отправиться на тот свет. К этому могли быть причастны кремлевские врачи. "Мне тогда казалось и кажется сейчас, что если бы его не "посадили на искусственную почку", все было бы по-другому" - говорил бывший охранник первого лица в государстве.
Александр Коржаков
О однажды в телеэфире Коржаков заявил: "У Юрия Владимировича, когда он лежал в ЦКБ, постоянно дежурили три реаниматора, но если два из них — настоящие профессионалы, ……. еще в мединституте и с первого курса готовились вытаскивать больных с того света, то третий был терапевт, который всего лишь соответствующие курсы окончил. Именно в его дежурство Андропов скончался, причем сменщики в один голос твердили, что, если бы там находились, не дали бы ему умереть…"
Видимо, в обстоятельствах смерти и рождении Юрия Андропова еще долго будут разбираться историки, пытаясь понять, как все же все было на самом деле.