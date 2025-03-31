Рейтинг@Mail.ru
Как убивали Андропова: выстрел из браунинга и загадочный врач - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/andropov-2008411011.html
Как убивали Андропова: выстрел из браунинга и загадочный врач
Как убивали Андропова: выстрел из браунинга и загадочный врач - РИА Новости, 31.03.2025
Как убивали Андропова: выстрел из браунинга и загадочный врач
Среди всех лиц первого государства самой загадочной фигурой по праву считается Юрий Андропов. С самого рождения и до самой смерти этого генсека окутывал ореол... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:32:00+03:00
2025-03-31T18:32:00+03:00
юрий андропов
леонид брежнев
борис ельцин
кутузовский проспект
ссср
москва
кпсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008422455_0:229:3000:1917_1920x0_80_0_0_c6075287196bba8710fa9d7b815ff682.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Среди всех лиц первого государства самой загадочной фигурой по праву считается Юрий Андропов. С самого рождения и до самой смерти этого генсека окутывал ореол тайны. Даже сведения о происхождении Андропова до сих пор засекречены.Множество загадок оставила и смерть генсека…За что Андропова прозвали ЮвелиромДата и место рождения будущего правителя СССР — 15 июня 1914, станция Нагутская, никогда не оспаривалась, а вот его происхождение — сплошные "дебри". До сих пор не понятно, кто был его настоящий отец: то ли донской казак, то ли царский офицер.Его мать, Евгения Карловна Флекенштейн, по словам самого Андропова, приёмной дочерью в богатой купеческой семье. Возглавив в 1967 году КГБ, Андропов получил среди своих коллег прозвище "Ювелир" — намёк на то, что его дед, Карл Флекенштейн, владел в Москве магазином "Ювелирные вещи".На его столе всегда лежала какая-то "умная" книжкаВ отличие от многих других руководителей, он не имел полноценного высшего образования. Если, конечно, не считать заочное обучение в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б).Он также заочно проучился четыре курса на историко-филологическом факультете Карело-Финского государственного университета в 1946—1951 годах, ушёл оттуда в связи с переводом в Москву.Возможно, из-за комплексов по этому поводу или по какой-то другой причине, у председателя КГБ всегда на столе лежала какая-то "умная" книжка, вроде Сенеки или Платона. Но при этом все отмечали завидную эрудицию и широкий кругозор Андропова.Борьба с коррупцией и прогульщикамиПосле смерти Леонида Брежнева 12 ноября 1982 года на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Юрия Андропова избирают генеральным секретарём ЦК КПСС. То есть официальным лидером Советского Союза.О его политической программе судить сложно из-за недолгого пребывания в должности — всего 15 месяцев.С одной стороны, Андропов предпринял ряд серьезных мер, направленных на устранение коррупции в партийно-государственном аппарате и повышение экономической эффективности социалистической системы. Были возбуждены уголовные дела против целого ряда одиозных партийных и хозяйственных руководителей. Что, безусловно, советскому народу нравилось.С другой стороны, началась борьба с прогулами под лозунгом "Рабочее время — работе!", иногда принимавшая анекдотические формы, вплоть до опроса зрителей в кинотеатрах о месте и времени работы. Также было в порядке вещей, когда к праздношатающемуся на улице гражданину мог подойти милиционер и поинтересоваться, почему товарищ не на работе.С июня 1983 года Андропов перестает появляться на публике. По официальной версии - из-за нескольких заболеваний, по неофициальной — из-за проблем после покушения.Супруга опального министра и выстрел из браунингаНи для кого не секрет, что у Юрия Андропова был затяжной конфликт с главой МВД Николаем Щелоковым. В этой схватке победил Андропов, который стал руководителем страны после смерти Брежнева. Щелоков же был лишен звания генерала армии, потерял пост министра и покончил собой.По одной из версий, на Юрия Андропова совершила покушение жена бывшего министра Светлана. Находит эта версия свое подтверждение в словах Раисы Старостиной, бывшей уборщицы легендарного пятого подъезда дома № 26 по Кутузовскому проспекту, где жили Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Николай Щелоков.У Андропова, по словам Раисы Гавриловны, была одна особенность: "Он всегда поднимался в лифте на свой этаж только один. Но в роковой вечер, 19 февраля 1983 года, Светлана Щелокова, положив в сумочку браунинг, дождалась генсека и пулей влетела в лифт вслед за ним. Даже охрана растерялась. Тем более что Андропов, пристально посмотрев в глаза Щелоковой, промолчал и нажал кнопку своего этажа. Как только лифт начал подниматься раздались выстрелы".Раненый, Андропов дополз до своей двери и вызвал охрану. После покушения Светлана Щелокова поднялась к себе в квартиру и пустила себе пулю в висок из того же браунинга.Врачебная халатностьСуществует еще одно загадка в смерти генсека. По мнению экс-начальника службы охраны Бориса Ельцина Александр Коржакова Андропову "помогли" отправиться на тот свет. К этому могли быть причастны кремлевские врачи. "Мне тогда казалось и кажется сейчас, что если бы его не "посадили на искусственную почку", все было бы по-другому" - говорил бывший охранник первого лица в государстве.О однажды в телеэфире Коржаков заявил: "У Юрия Владимировича, когда он лежал в ЦКБ, постоянно дежурили три реаниматора, но если два из них — настоящие профессионалы, ……. еще в мединституте и с первого курса готовились вытаскивать больных с того света, то третий был терапевт, который всего лишь соответствующие курсы окончил. Именно в его дежурство Андропов скончался, причем сменщики в один голос твердили, что, если бы там находились, не дали бы ему умереть…"Видимо, в обстоятельствах смерти и рождении Юрия Андропова еще долго будут разбираться историки, пытаясь понять, как все же все было на самом деле.
кутузовский проспект
ссср
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008422455_313:0:3000:2015_1920x0_80_0_0_62f2f60acdd55944115e1b345151b917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий андропов, леонид брежнев, борис ельцин, кутузовский проспект, ссср, москва, кпсс
Юрий Андропов, Леонид Брежнев, Борис Ельцин, Кутузовский проспект, СССР, Москва, КПСС

Как убивали Андропова: выстрел из браунинга и загадочный врач

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Среди всех лиц первого государства самой загадочной фигурой по праву считается Юрий Андропов. С самого рождения и до самой смерти этого генсека окутывал ореол тайны. Даже сведения о происхождении Андропова до сих пор засекречены.
Множество загадок оставила и смерть генсека…

За что Андропова прозвали Ювелиром

Дата и место рождения будущего правителя СССР — 15 июня 1914, станция Нагутская, никогда не оспаривалась, а вот его происхождение — сплошные "дебри". До сих пор не понятно, кто был его настоящий отец: то ли донской казак, то ли царский офицер.
Его мать, Евгения Карловна Флекенштейн, по словам самого Андропова, приёмной дочерью в богатой купеческой семье. Возглавив в 1967 году КГБ, Андропов получил среди своих коллег прозвище "Ювелир" — намёк на то, что его дед, Карл Флекенштейн, владел в Москве магазином "Ювелирные вещи".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов в рабочем кабинете в Кремле
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов в рабочем кабинете в Кремле - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов в рабочем кабинете в Кремле

На его столе всегда лежала какая-то "умная" книжка

В отличие от многих других руководителей, он не имел полноценного высшего образования. Если, конечно, не считать заочное обучение в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б).
Он также заочно проучился четыре курса на историко-филологическом факультете Карело-Финского государственного университета в 1946—1951 годах, ушёл оттуда в связи с переводом в Москву.
© Public domainПетрозаводский государственный университет (бывший Карело-Финский государственный университет)
Петрозаводский государственный университет (бывший Карело-Финский государственный университет) - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Public domain
Петрозаводский государственный университет (бывший Карело-Финский государственный университет)
Возможно, из-за комплексов по этому поводу или по какой-то другой причине, у председателя КГБ всегда на столе лежала какая-то "умная" книжка, вроде Сенеки или Платона. Но при этом все отмечали завидную эрудицию и широкий кругозор Андропова.

Борьба с коррупцией и прогульщиками

После смерти Леонида Брежнева 12 ноября 1982 года на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Юрия Андропова избирают генеральным секретарём ЦК КПСС. То есть официальным лидером Советского Союза.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкСолдаты Московского гарнизона у гроба с телом Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева в Колонном зале Дома Союзов
Солдаты Московского гарнизона у гроба с телом Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева в Колонном зале Дома Союзов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Солдаты Московского гарнизона у гроба с телом Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева в Колонном зале Дома Союзов
О его политической программе судить сложно из-за недолгого пребывания в должности — всего 15 месяцев.
С одной стороны, Андропов предпринял ряд серьезных мер, направленных на устранение коррупции в партийно-государственном аппарате и повышение экономической эффективности социалистической системы. Были возбуждены уголовные дела против целого ряда одиозных партийных и хозяйственных руководителей. Что, безусловно, советскому народу нравилось.
С другой стороны, началась борьба с прогулами под лозунгом "Рабочее время — работе!", иногда принимавшая анекдотические формы, вплоть до опроса зрителей в кинотеатрах о месте и времени работы. Также было в порядке вещей, когда к праздношатающемуся на улице гражданину мог подойти милиционер и поинтересоваться, почему товарищ не на работе.
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанкРуководители Коммунистической партии и Советского правительства на совместном заседании палат на Третьей сессии Верховного Совета СССР
Руководители Коммунистической партии и Советского правительства на совместном заседании палат на Третьей сессии Верховного Совета СССР - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Акимов
Перейти в медиабанк
Руководители Коммунистической партии и Советского правительства на совместном заседании палат на Третьей сессии Верховного Совета СССР
С июня 1983 года Андропов перестает появляться на публике. По официальной версии - из-за нескольких заболеваний, по неофициальной — из-за проблем после покушения.

Супруга опального министра и выстрел из браунинга

Ни для кого не секрет, что у Юрия Андропова был затяжной конфликт с главой МВД Николаем Щелоковым. В этой схватке победил Андропов, который стал руководителем страны после смерти Брежнева. Щелоков же был лишен звания генерала армии, потерял пост министра и покончил собой.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел СССР Николай Щелоков
Министр внутренних дел СССР Николай Щелоков - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
Министр внутренних дел СССР Николай Щелоков
По одной из версий, на Юрия Андропова совершила покушение жена бывшего министра Светлана. Находит эта версия свое подтверждение в словах Раисы Старостиной, бывшей уборщицы легендарного пятого подъезда дома № 26 по Кутузовскому проспекту, где жили Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Николай Щелоков.
У Андропова, по словам Раисы Гавриловны, была одна особенность: "Он всегда поднимался в лифте на свой этаж только один. Но в роковой вечер, 19 февраля 1983 года, Светлана Щелокова, положив в сумочку браунинг, дождалась генсека и пулей влетела в лифт вслед за ним. Даже охрана растерялась. Тем более что Андропов, пристально посмотрев в глаза Щелоковой, промолчал и нажал кнопку своего этажа. Как только лифт начал подниматься раздались выстрелы".
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкМинистр обороны СССР Дмитрий Фёдорович Устинов, Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов и председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов
Министр обороны СССР Дмитрий Фёдорович Устинов, Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов и председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Министр обороны СССР Дмитрий Фёдорович Устинов, Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов и председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов
Раненый, Андропов дополз до своей двери и вызвал охрану. После покушения Светлана Щелокова поднялась к себе в квартиру и пустила себе пулю в висок из того же браунинга.

Врачебная халатность

Существует еще одно загадка в смерти генсека. По мнению экс-начальника службы охраны Бориса Ельцина Александр Коржакова Андропову "помогли" отправиться на тот свет. К этому могли быть причастны кремлевские врачи. "Мне тогда казалось и кажется сейчас, что если бы его не "посадили на искусственную почку", все было бы по-другому" - говорил бывший охранник первого лица в государстве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Коржаков
Александр Коржаков - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Коржаков
О однажды в телеэфире Коржаков заявил: "У Юрия Владимировича, когда он лежал в ЦКБ, постоянно дежурили три реаниматора, но если два из них — настоящие профессионалы, ……. еще в мединституте и с первого курса готовились вытаскивать больных с того света, то третий был терапевт, который всего лишь соответствующие курсы окончил. Именно в его дежурство Андропов скончался, причем сменщики в один голос твердили, что, если бы там находились, не дали бы ему умереть…"
Видимо, в обстоятельствах смерти и рождении Юрия Андропова еще долго будут разбираться историки, пытаясь понять, как все же все было на самом деле.
 
Юрий АндроповЛеонид БрежневБорис ЕльцинКутузовский проспектСССРМоскваКПСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала