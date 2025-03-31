https://ria.ru/20250331/anapa-2008483080.html
В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной
В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной - РИА Новости, 31.03.2025
В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной
Три девушки на одном электровелосипеде выехали на красный свет и столкнулись с машиной в Анапе, две из них госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по Кубани. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:16:00+03:00
2025-03-31T18:16:00+03:00
2025-03-31T18:31:00+03:00
происшествия
авто
анапа
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008485634_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad435b42eec5cf8157ff03f945a22c15.jpg
КРАСНОДАР, 31 мар — РИА Новости. Три девушки на одном электровелосипеде выехали на красный свет и столкнулись с машиной в Анапе, две из них госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по Кубани. Авария произошла в Анапе в ночь на 31 марта. На пересечении улиц Крымская и Краснодарская 18-летняя девушка и еще две пассажирки на электровелосипеде выехали на перекрестке на красный сигнал светофора и столкнулись с автомобилем Datsun под управлением 37-летнего водителя. "Водитель электровелосипеда находится в реанимации. Одна 17-летняя пассажирка госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, второй оказана разовая медпомощь", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/blagoveschensk-2006850985.html
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008485634_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0319bba59d46f4742aa482b71ca93b0d.jpg
Три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной в Анапе. Видео с камеры наблюдения
Три девушки на одном электровелосипеде влетели в машину в Анапе, 2 из них госпитализированы, сообщили в ГУМВД по Кубани.
2025-03-31T18:16
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, анапа, дтп
Происшествия, Авто, Анапа, ДТП
В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной
Три девушки на одном электровелосипеде столкнулись с автомобилем в Анапе