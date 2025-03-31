https://ria.ru/20250331/anapa-2008483080.html

В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной

В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной - РИА Новости, 31.03.2025

В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной

Три девушки на одном электровелосипеде выехали на красный свет и столкнулись с машиной в Анапе, две из них госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по Кубани. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:16:00+03:00

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происшествия

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КРАСНОДАР, 31 мар — РИА Новости. Три девушки на одном электровелосипеде выехали на красный свет и столкнулись с машиной в Анапе, две из них госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по Кубани. Авария произошла в Анапе в ночь на 31 марта. На пересечении улиц Крымская и Краснодарская 18-летняя девушка и еще две пассажирки на электровелосипеде выехали на перекрестке на красный сигнал светофора и столкнулись с автомобилем Datsun под управлением 37-летнего водителя. "Водитель электровелосипеда находится в реанимации. Одна 17-летняя пассажирка госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, второй оказана разовая медпомощь", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/blagoveschensk-2006850985.html

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Три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной в Анапе. Видео с камеры наблюдения Три девушки на одном электровелосипеде влетели в машину в Анапе, 2 из них госпитализированы, сообщили в ГУМВД по Кубани. 2025-03-31T18:16 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, анапа, дтп