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В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной - РИА Новости, 31.03.2025
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18:16 31.03.2025 (обновлено: 18:31 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/anapa-2008483080.html
В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной
В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной - РИА Новости, 31.03.2025
В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной
Три девушки на одном электровелосипеде выехали на красный свет и столкнулись с машиной в Анапе, две из них госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по Кубани. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:16:00+03:00
2025-03-31T18:31:00+03:00
происшествия
авто
анапа
дтп
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КРАСНОДАР, 31 мар — РИА Новости. Три девушки на одном электровелосипеде выехали на красный свет и столкнулись с машиной в Анапе, две из них госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по Кубани. Авария произошла в Анапе в ночь на 31 марта. На пересечении улиц Крымская и Краснодарская 18-летняя девушка и еще две пассажирки на электровелосипеде выехали на перекрестке на красный сигнал светофора и столкнулись с автомобилем Datsun под управлением 37-летнего водителя. "Водитель электровелосипеда находится в реанимации. Одна 17-летняя пассажирка госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, второй оказана разовая медпомощь", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/blagoveschensk-2006850985.html
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Три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной в Анапе. Видео с камеры наблюдения
Три девушки на одном электровелосипеде влетели в машину в Анапе, 2 из них госпитализированы, сообщили в ГУМВД по Кубани.
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происшествия, авто, анапа, дтп
Происшествия, Авто, Анапа, ДТП
В Анапе три девушки на электровелосипеде столкнулись с машиной

Три девушки на одном электровелосипеде столкнулись с автомобилем в Анапе

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КРАСНОДАР, 31 мар — РИА Новости. Три девушки на одном электровелосипеде выехали на красный свет и столкнулись с машиной в Анапе, две из них госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по Кубани.
Авария произошла в Анапе в ночь на 31 марта. На пересечении улиц Крымская и Краснодарская 18-летняя девушка и еще две пассажирки на электровелосипеде выехали на перекрестке на красный сигнал светофора и столкнулись с автомобилем Datsun под управлением 37-летнего водителя.
"Водитель электровелосипеда находится в реанимации. Одна 17-летняя пассажирка госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, второй оказана разовая медпомощь", — говорится в сообщении.
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