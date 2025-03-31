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На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель - РИА Новости, 31.03.2025
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08:07 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/altaj-2008314282.html
На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель
На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель - РИА Новости, 31.03.2025
На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель
Один спасатель погиб, двое пострадали при опрокидывании пожарной машины в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:07:00+03:00
2025-03-31T08:07:00+03:00
происшествия
алтайский край
локтевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 31 мар – РИА Новости. Один спасатель погиб, двое пострадали при опрокидывании пожарной машины в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону. "В Локтевском районе Алтайского края при следовании с пожара произошло опрокидывание пожарного автомобиля. В результате происшествия погиб пожарный 75-й пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении. Отмечается, что ещё два человека пострадали, с травмами они находятся в больнице. "Обстоятельства случившегося устанавливаются", - добавляют в МЧС.
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алтайский край
локтевский район
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происшествия, алтайский край, локтевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Локтевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель

Спасатель погиб, двое пострадали при опрокидывании пожарной машины на Алтае

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 31 мар – РИА Новости. Один спасатель погиб, двое пострадали при опрокидывании пожарной машины в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.
Локтевском районе Алтайского края при следовании с пожара произошло опрокидывание пожарного автомобиля. В результате происшествия погиб пожарный 75-й пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё два человека пострадали, с травмами они находятся в больнице.
"Обстоятельства случившегося устанавливаются", - добавляют в МЧС.
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21 марта, 18:34
 
ПроисшествияАлтайский крайЛоктевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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