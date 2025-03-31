https://ria.ru/20250331/altaj-2008314282.html
На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель
На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель - РИА Новости, 31.03.2025
На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель
Один спасатель погиб, двое пострадали при опрокидывании пожарной машины в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:07:00+03:00
2025-03-31T08:07:00+03:00
2025-03-31T08:07:00+03:00
происшествия
алтайский край
локтевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
БАРНАУЛ, 31 мар – РИА Новости. Один спасатель погиб, двое пострадали при опрокидывании пожарной машины в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону. "В Локтевском районе Алтайского края при следовании с пожара произошло опрокидывание пожарного автомобиля. В результате происшествия погиб пожарный 75-й пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении. Отмечается, что ещё два человека пострадали, с травмами они находятся в больнице. "Обстоятельства случившегося устанавливаются", - добавляют в МЧС.
https://ria.ru/20250321/dtp-2006564208.html
алтайский край
локтевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, локтевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Локтевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель
Спасатель погиб, двое пострадали при опрокидывании пожарной машины на Алтае