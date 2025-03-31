https://ria.ru/20250331/altaj-2008314282.html

На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель

На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель - РИА Новости, 31.03.2025

На Алтае при опрокидывании пожарной машины погиб спасатель

Один спасатель погиб, двое пострадали при опрокидывании пожарной машины в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:07:00+03:00

2025-03-31T08:07:00+03:00

2025-03-31T08:07:00+03:00

происшествия

алтайский край

локтевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 31 мар – РИА Новости. Один спасатель погиб, двое пострадали при опрокидывании пожарной машины в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону. "В Локтевском районе Алтайского края при следовании с пожара произошло опрокидывание пожарного автомобиля. В результате происшествия погиб пожарный 75-й пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении. Отмечается, что ещё два человека пострадали, с травмами они находятся в больнице. "Обстоятельства случившегося устанавливаются", - добавляют в МЧС.

https://ria.ru/20250321/dtp-2006564208.html

алтайский край

локтевский район

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происшествия, алтайский край, локтевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)