https://ria.ru/20250331/akter-2008407248.html

Актера Марка Эйдельштейна внесли в базу "Миротворца"

Актера Марка Эйдельштейна внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 31.03.2025

Актера Марка Эйдельштейна внесли в базу "Миротворца"

Российский актер Марк Эйдельштейн, сыгравший в оскароносной картине "Анора", внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец". РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:39:00+03:00

2025-03-31T14:39:00+03:00

2025-03-31T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российский актер Марк Эйдельштейн, сыгравший в оскароносной картине "Анора", внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец". На сайте указано, что он внесен в базу якобы за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "за незаконную коммерческую деятельность в… Крыму". Марк Эйдельштейн – российский актер, родился в 2002 году в Нижнем Новгороде. Известность ему принесли роли в сериале "Монастырь", фантастическом фильме "Сто лет тому вперед", а также оскароносной картине американца Шона Бейкера "Анора". Благодаря роли в последнем фильме Эйдельштейн на протяжении последних нескольких месяцев был гостем церемоний награждения ряда мировых кинопремий, таких как "Оскар", BAFTA , "Золотой глобус". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250329/temnova-2008083572.html

https://ria.ru/20250115/pevchikh-1993825730.html

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донецкая народная республика, луганская народная республика, нижний новгород, марк эйдельштейн (актер), шон бейкер, дунья миятович, обсе, в мире