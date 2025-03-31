https://ria.ru/20250331/afganistan-2008361348.html

Экс-президент Афганистана призвал возобновить работу школ для девочек

Экс-президент Афганистана призвал возобновить работу школ для девочек - РИА Новости, 31.03.2025

Экс-президент Афганистана призвал возобновить работу школ для девочек

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призвал власти страны к возобновлению работы образовательных центров для девочек и отмене ограничений на работу для... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:56:00+03:00

2025-03-31T11:56:00+03:00

2025-03-31T11:56:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призвал власти страны к возобновлению работы образовательных центров для девочек и отмене ограничений на работу для женщин. В своем послании к афганскому народу по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр, размещенном в соцсети X, Карзай назвал закрытые для девушек школы и университеты основными препятствиями на пути к национальному прогрессу. По словам Карзая, только с помощью науки и знаний молодежь страны сможет стать независимой и сделать свою родину самодостаточной. "Сохраняющиеся ограничения являются серьезным препятствием на пути развития государства. Сыновья и дочери этой страны могут освободить ее от зависимости и помочь ей перейти на рельсы самообеспечения, но только с помощью образования и знаний", - отметил политик. Как сообщают афганские СМИ, верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада также поздравил афганский народ с праздником Ид аль-Фитр, выступив после совершения праздничного намаза в Кандагаре. Он, в частности, заявил, что путь к независимости и прогрессу лежит через народное единство и беспрекословное выполнение распоряжений руководства страны. "Пренебрежение распоряжениями руководства Афганистана привели к краху предыдущих режимов", - сказал Ахундзада.

https://ria.ru/20250320/islam-2006314799.html

https://ria.ru/20250308/missija-2003783139.html

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в мире, афганистан, кандагар, хамид карзай, хайбатулла ахундзада