https://ria.ru/20250331/advokat-2008301768.html
Адвокат рассказала о возможности заключить наследственный договор
Адвокат рассказала о возможности заключить наследственный договор - РИА Новости, 31.03.2025
Адвокат рассказала о возможности заключить наследственный договор
Вместо завещания можно заключить с наследниками наследственный договор, поставив им определенные условия, рассказала РИА Новости адвокат Татьяна Кузьминова. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T02:59:00+03:00
2025-03-31T02:59:00+03:00
2025-03-31T02:59:00+03:00
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россия
наследство и семейные отношения - вопрос-ответ - полезное
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вместо завещания можно заключить с наследниками наследственный договор, поставив им определенные условия, рассказала РИА Новости адвокат Татьяна Кузьминова. Например, квартира по наследству переходит к внучке, если к моменту смерти наследодателя внучка достигнет 18-летия, если нет, квартира перейдет дочери. Или, например, условия о пожизненном содержании взамен на объекты недвижимого имущества: квартиру, дачу и земельный участок. Условия о передаче бизнеса, как правило, предполагают содержание или денежные дотации для других наследников, например, бизнес после смерти переходит партнеру, тот обязуется на протяжении 15 лет содержать вдову и детей. "Помимо завещания, есть еще один способ передачи наследства — это наследственный договор. Это достаточно молодая и можно сказать прогрессивная конструкция, в которой для наследника не будет сюрпризом, что он получит после смерти наследодателя, объем имущественных прав он узнает при жизни наследодателя. Особенности наследственного договора закреплены в статье 1140 Гражданского кодекса РФ и четко отражены в названии – это в первую очередь договор, связанный с наследством, действие которого начнется после смерти наследодателя", - сказала адвокат. Она отметила, что завещание – это односторонняя сделка, где все решает тот, кто оставляет наследство, в которой наследник может ничего не знать о наследстве. В свою очередь, наследственный договор – это двусторонняя сделка, при которой получатель наследства должен согласиться на определенные условия, которые определит наследодатель. "Наследственный договор упрощает розыск имущества наследодателя, часты случаи, когда наследникам по закону и по завещанию попросту неизвестны какие денежные вклады и в каких банках были у наследодателя и это так и может остаться тайной. Для наследников, заключивших наследственный договор, никаких тайн нет", - пояснила Кузьминова. Она добавила, что завещание можно изменить в одностороннем порядке и будет действовать последнее составленное завещание. Наследственный договор возможно изменить лишь при согласии двух сторон: наследника и наследодателя, это существенное отличие, которое также минимизирует сюрпризы, а кто же наследник. "Какая форма подходит для каждой отдельной семьи: завещание или наследственный договор, каждый решает сам, но главное в наследственном планировании - не упустить момент, это, пожалуй, самая распространенное заблуждение, оставлять на потом. Совет адвоката: решили – идите к нотариусу, не ждите", - отметила она.
https://ria.ru/20250205/notarius-1997466927.html
https://ria.ru/20240905/darstvennaya-1755893522.html
https://ria.ru/20250331/pasport-2008300934.html
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жилье, россия, наследство и семейные отношения - вопрос-ответ - полезное
Жилье, Россия, Наследство и семейные отношения - Вопрос-ответ - Полезное
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вместо завещания можно заключить с наследниками наследственный договор, поставив им определенные условия, рассказала РИА Новости адвокат Татьяна Кузьминова.
Например, квартира по наследству переходит к внучке, если к моменту смерти наследодателя внучка достигнет 18-летия, если нет, квартира перейдет дочери. Или, например, условия о пожизненном содержании взамен на объекты недвижимого имущества: квартиру, дачу и земельный участок.
Условия о передаче бизнеса, как правило, предполагают содержание или денежные дотации для других наследников, например, бизнес после смерти переходит партнеру, тот обязуется на протяжении 15 лет содержать вдову и детей.
"Помимо завещания, есть еще один способ передачи наследства — это наследственный договор. Это достаточно молодая и можно сказать прогрессивная конструкция, в которой для наследника не будет сюрпризом, что он получит после смерти наследодателя, объем имущественных прав он узнает при жизни наследодателя. Особенности наследственного договора закреплены в статье 1140 Гражданского кодекса РФ
и четко отражены в названии – это в первую очередь договор, связанный с наследством, действие которого начнется после смерти наследодателя", - сказала адвокат.
Она отметила, что завещание – это односторонняя сделка, где все решает тот, кто оставляет наследство, в которой наследник может ничего не знать о наследстве. В свою очередь, наследственный договор – это двусторонняя сделка, при которой получатель наследства должен согласиться на определенные условия, которые определит наследодатель.
"Наследственный договор упрощает розыск имущества наследодателя, часты случаи, когда наследникам по закону и по завещанию попросту неизвестны какие денежные вклады и в каких банках были у наследодателя и это так и может остаться тайной. Для наследников, заключивших наследственный договор, никаких тайн нет", - пояснила Кузьминова.
Она добавила, что завещание можно изменить в одностороннем порядке и будет действовать последнее составленное завещание. Наследственный договор возможно изменить лишь при согласии двух сторон: наследника и наследодателя, это существенное отличие, которое также минимизирует сюрпризы, а кто же наследник.
"Какая форма подходит для каждой отдельной семьи: завещание или наследственный договор, каждый решает сам, но главное в наследственном планировании - не упустить момент, это, пожалуй, самая распространенное заблуждение, оставлять на потом. Совет адвоката: решили – идите к нотариусу, не ждите", - отметила она.