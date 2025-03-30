https://ria.ru/20250330/zhurnalisty-2008288789.html

Axios: Белый дом решил сам определять места для журналистов на брифингах

Axios: Белый дом решил сам определять места для журналистов на брифингах - РИА Новости, 30.03.2025

Axios: Белый дом решил сам определять места для журналистов на брифингах

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Ассоциацию корреспондентов Белого дома права определять рассадку на посадочных местах для... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T22:55:00+03:00

2025-03-30T22:55:00+03:00

2025-03-30T22:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Ассоциацию корреспондентов Белого дома права определять рассадку на посадочных местах для представителей прессы в зале для брифингов, взяв на себя эту функцию, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника. "Белый дом планирует в ближайшие недели ввести собственную схему рассадки журналистов в зале для брифингов, взяв на себя функцию, которой долгое время руководили сами репортеры через Ассоциацию корреспондентов Белого дома", - говорится в публикации. Как указал высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности, планы властей направлены на "фундаментальную реструктуризацию" зала для пресс-брифингов, чтобы будущая рассадка лучше отражала то, как аудитория получает информацию. В частности, планируется предусмотреть места для представителей телеканалов, печатных и интернет-изданий, а также "инфлюенсеров" и новостных организаций. Подчеркивается, что присутствие традиционных СМИ в зале может сократиться. По данным портала, некоторые члены ассоциации стремятся снизить напряженность в отношениях с администрацией Трампа, предлагая изменения в устав организации, чтобы назначить ее президентом пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. В настоящее время президентом ассоциации является старший корреспондент телеканала MSNBC Юджин Дэниелс, который также работает корреспондентом газеты Politico. Оба американских СМИ неоднократно критиковались со стороны главы Белого дома. "Чиновник назвал эту возможность "интересной идеей", но заявил, что "скептически относится к тому, что правление ассоциации сможет ее реализовать", - отмечает Axios. Указывается, что этот шаг может оказаться не последним в череде мер, которые предпринимает администрация Трампа, усиливая контроль за американской прессой.

https://ria.ru/20250215/ssha-1999524380.html

https://ria.ru/20250225/ssha-2001592555.html

https://ria.ru/20250327/tramp-2007610928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп