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У берегов Тонга произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 30.03.2025
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15:36 30.03.2025 (обновлено: 15:54 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/zemletryasenie-2008245207.html
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 30.03.2025
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщают американские сейсмологи и метеорологи. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщают американские сейсмологи и метеорологи.Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12.18 по времени UTC (15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении магнитудой 7,0.Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
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в мире, тонга
В мире, Тонга
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение

У берегов Тонга в Океании произошло землетрясение магнитудой 7

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщают американские сейсмологи и метеорологи.
Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12.18 по времени UTC (15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении магнитудой 7,0.
Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
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