https://ria.ru/20250330/zemletryasenie-2008245207.html
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 30.03.2025
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщают американские сейсмологи и метеорологи. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:36:00+03:00
2025-03-30T15:36:00+03:00
2025-03-30T15:54:00+03:00
в мире
тонга
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщают американские сейсмологи и метеорологи.Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12.18 по времени UTC (15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении магнитудой 7,0.Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
https://ria.ru/20250330/myanma-2008218174.html
тонга
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тонга
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение
У берегов Тонга в Океании произошло землетрясение магнитудой 7