https://ria.ru/20250330/zemletryasenie-2008245207.html

У берегов Тонга произошло сильное землетрясение

У берегов Тонга произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 30.03.2025

У берегов Тонга произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщают американские сейсмологи и метеорологи. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:36:00+03:00

2025-03-30T15:36:00+03:00

2025-03-30T15:54:00+03:00

в мире

тонга

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщают американские сейсмологи и метеорологи.Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12.18 по времени UTC (15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении магнитудой 7,0.Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

https://ria.ru/20250330/myanma-2008218174.html

тонга

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тонга