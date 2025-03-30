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СМИ: количество погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 18 - РИА Новости, 30.03.2025
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07:42 30.03.2025 (обновлено: 07:49 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/zemletryasenie-2008204240.html
СМИ: количество погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 18
СМИ: количество погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 18 - РИА Новости, 30.03.2025
СМИ: количество погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 18
Количество погибших в Бангкоке в результате землетрясения, произошедшего в Мьянме в пятницу и вызвавшего разрушения в Таиланде, выросло на 4 и составило 18... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T07:42:00+03:00
2025-03-30T07:49:00+03:00
бангкок
таиланд
мьянма
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
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БАНГКОК, 30 мар – РИА Новости. Количество погибших в Бангкоке в результате землетрясения, произошедшего в Мьянме в пятницу и вызвавшего разрушения в Таиланде, выросло на 4 и составило 18 человек, сообщает в воскресенье государственный телеканал Thai PBS со ссылкой на руководство спасательной службы таиландской столицы. Ранее сообщалось о 14 погибших. "На месте обрушения 30-этажного строившегося нового здания Управления генерального аудитора Таиланда найдены еще 4 тела погибших, их в настоящее время извлекают из-под обломков", - говорится в репортаже телеканала с места спасательных работ, который вышел в эфир в 10.30 по местному времени (06.30 мск). "Представитель службы преодоления последствий катастроф Бангкока сообщил телеканалу, что теперь общее количество погибших в результате землетрясения составляет в Бангкоке 18 человек, если считать только те тела погибших, которые уже извлечены из под завалов на месте обрушения 30-этажного здания или доставлены в морги из других мест, где люди погибли в результате падения с большой высоты в момент землетрясения", - говорится в репортаже. На месте обрушения 30-этажного здания спасатели постепенно продвигаются в сторону центра образовавшейся на его месте горы искореженного бетона и металлоконструкций, сообщает телеканал, демонстрируя видео с места события. В репортаже также говорится, что на место катастрофы прибыли американские военнослужащие с дополнительным оборудованием для поисково-спасательной операции. Выступивший на брифинге для журналистов в 10.00 (06.00) мэр Бангкока Чатчат Ситтхипхан заявил, что точное количество погибших в столице пока неизвестно и будет уточняться. Он упомянул еще четыре тела погибших, найденных спасателями на месте обрушения здания Управления генерального аудитора, однако отметил, что ситуация постоянно развивается, и что приоритет пока отдается поискам выживших. "После землетрясения прошло 48 часов, это маркер, после которого найти под завалами живых людей уже очень сложно. Однако мы все еще надеемся, что сегодня спасателям удастся обнаружить выживших, для этого делается все возможное. Сегодня утром с помощью аппаратуры были найдены признаки жизни в одной из зон завалов, образовавшихся на месте обрушившегося здания. Будем надеяться, что там действительно найдут выживших", - сказал он. Глава администрации Бангкока сообщил журналистам, что одна из двух все еще закрытых линий метро (6 линий работают с субботы), соединяющих центр города с окраинами, откроется для пассажиров в полдень в воскресенье (08.00 мск), а еще одна может остаться закрытой до понедельника, так как инспекционные работы там еще не завершены. По его словам, старейшая платная автодорога Бангкока Dindaeng Expressway пока остается закрытой в связи с нахождением в опасной близости от нее наполовину обрушившегося строительного крана, работавшего на строительстве высотного здания, вплотную прилегающего к эстакаде платной трассы. Сама трасса проинспектирована и готова к эксплуатации, добавил мэр. "Мы предпримем все возможные усилия, чтобы разобрать и вывезти поврежденный строительный кран в течение сегодняшнего дня", - сказал он. Ситтхипхан сообщил журналистам, что США, Китай и Израиль направили в Бангкок группы спасателей со спецоборудованием в порядке помощи Таиланду в преодолении последствий землетрясения.
https://ria.ru/20250330/zemletryasenie-2008203526.html
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бангкок, таиланд, мьянма, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде
Бангкок, Таиланд, Мьянма, В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
СМИ: количество погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 18

Thai PBS: количество погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 18

© AP Photo / Wason WanichakornСпасатели работают на месте обрушения здания в Бангкоке
Спасатели работают на месте обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Спасатели работают на месте обрушения здания в Бангкоке. Архивное фото
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БАНГКОК, 30 мар – РИА Новости. Количество погибших в Бангкоке в результате землетрясения, произошедшего в Мьянме в пятницу и вызвавшего разрушения в Таиланде, выросло на 4 и составило 18 человек, сообщает в воскресенье государственный телеканал Thai PBS со ссылкой на руководство спасательной службы таиландской столицы.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
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"На месте обрушения 30-этажного строившегося нового здания Управления генерального аудитора Таиланда найдены еще 4 тела погибших, их в настоящее время извлекают из-под обломков", - говорится в репортаже телеканала с места спасательных работ, который вышел в эфир в 10.30 по местному времени (06.30 мск).
"Представитель службы преодоления последствий катастроф Бангкока сообщил телеканалу, что теперь общее количество погибших в результате землетрясения составляет в Бангкоке 18 человек, если считать только те тела погибших, которые уже извлечены из под завалов на месте обрушения 30-этажного здания или доставлены в морги из других мест, где люди погибли в результате падения с большой высоты в момент землетрясения", - говорится в репортаже.
На месте обрушения 30-этажного здания спасатели постепенно продвигаются в сторону центра образовавшейся на его месте горы искореженного бетона и металлоконструкций, сообщает телеканал, демонстрируя видео с места события. В репортаже также говорится, что на место катастрофы прибыли американские военнослужащие с дополнительным оборудованием для поисково-спасательной операции.
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Выступивший на брифинге для журналистов в 10.00 (06.00) мэр Бангкока Чатчат Ситтхипхан заявил, что точное количество погибших в столице пока неизвестно и будет уточняться. Он упомянул еще четыре тела погибших, найденных спасателями на месте обрушения здания Управления генерального аудитора, однако отметил, что ситуация постоянно развивается, и что приоритет пока отдается поискам выживших.
"После землетрясения прошло 48 часов, это маркер, после которого найти под завалами живых людей уже очень сложно. Однако мы все еще надеемся, что сегодня спасателям удастся обнаружить выживших, для этого делается все возможное. Сегодня утром с помощью аппаратуры были найдены признаки жизни в одной из зон завалов, образовавшихся на месте обрушившегося здания. Будем надеяться, что там действительно найдут выживших", - сказал он.
Глава администрации Бангкока сообщил журналистам, что одна из двух все еще закрытых линий метро (6 линий работают с субботы), соединяющих центр города с окраинами, откроется для пассажиров в полдень в воскресенье (08.00 мск), а еще одна может остаться закрытой до понедельника, так как инспекционные работы там еще не завершены.
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По его словам, старейшая платная автодорога Бангкока Dindaeng Expressway пока остается закрытой в связи с нахождением в опасной близости от нее наполовину обрушившегося строительного крана, работавшего на строительстве высотного здания, вплотную прилегающего к эстакаде платной трассы. Сама трасса проинспектирована и готова к эксплуатации, добавил мэр.
"Мы предпримем все возможные усилия, чтобы разобрать и вывезти поврежденный строительный кран в течение сегодняшнего дня", - сказал он.
Ситтхипхан сообщил журналистам, что США, Китай и Израиль направили в Бангкок группы спасателей со спецоборудованием в порядке помощи Таиланду в преодолении последствий землетрясения.
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