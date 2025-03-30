https://ria.ru/20250330/zelenskiy-2008196005.html

"Загнан в угол": в Европе переполошились из-за случившегося с Зеленским

"Загнан в угол": в Европе переполошились из-за случившегося с Зеленским - РИА Новости, 30.03.2025

"Загнан в угол": в Европе переполошились из-за случившегося с Зеленским

Владимир Зеленский оказался загнан в угол предложенным президентом США ресурсным соглашением, пишет французская газета Le Monde. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T02:38:00+03:00

2025-03-30T02:38:00+03:00

2025-03-30T02:38:00+03:00

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киев

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владимир зеленский

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался загнан в угол предложенным президентом США ресурсным соглашением, пишет французская газета Le Monde."Загнанный в угол украинский президент пытается сделать вид, что он храбрый", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, глава киевского режима оказался в катастрофически сложной ситуации: с одной стороны, подписание соглашения на текущих условиях станет предательством интересов страны; с другой — есть большой риск навлечь на себя гнев хозяина Белого дома Дональда Трампа со всеми вытекающими последствиями для Украины.Черновой вариант соглашения направило Киеву на этой неделе Министерство финансов США. В нем содержится предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины". Этот фонд в соответствии с соглашением должен получить преимущественное право на все проекты в области природных ресурсов и инфраструктуры на Украине, для которых страна будет искать инвесторов.По мнению украинского экономиста Тимофея Милованова, соглашение необычно для заключения сделки между государствами и скорее напоминает коммерческий договор. Он заявил, что Верховная рада никогда не одобрит такое соглашение.Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения Вашингтона и Киева по ископаемым предполагает возврат Украиной средств за всю помощь, оказанную Штатами. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все красные линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Киев оплатить всю помощь США прошлых лет, которую он получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал гостя из Киева за неуважение, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал главу киевского режима неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250330/afera-2008192513.html

https://ria.ru/20250328/sdelka-2007848978.html

https://ria.ru/20250328/tramp-2007989460.html

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008138068.html

сша

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сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп