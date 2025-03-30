https://ria.ru/20250330/yurist-2008197290.html

Юрист предупредил о штрафах за иностранные водительские права с 1 апреля

Юрист предупредил о штрафах за иностранные водительские права с 1 апреля - РИА Новости, 30.03.2025

Юрист предупредил о штрафах за иностранные водительские права с 1 апреля

Иностранцы, оформившие вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, могут с 1 апреля этого года получить штраф до 15 тысяч рублей за... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T03:32:00+03:00

2025-03-30T03:32:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Иностранцы, оформившие вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, могут с 1 апреля этого года получить штраф до 15 тысяч рублей за водительские права другой страны, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, в 2023 году в федеральный закон о безопасности дорожного движения внесли изменения. Согласно этим поправкам, иностранцы, получившие ВНЖ или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить водительские права других стран на российские. Эти изменения касаются и граждан РФ, въехавших в Россию до 1 апреля 2024 года, когда закон вступил в силу. При этом закон установил, что иностранные права признаются недействительными для управления транспортом на территории России по истечении одного года со дня вступления закона в силу. "Таким образом, крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 12.7 КоАП ("Вождение без прав"), а штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей", - рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что с 1 апреля упрощенный порядок замены прав без экзаменов прекратится. "Для замены прав необходимо будет сдавать экзамены. При этом для замены прав по категориям А и B достаточно будет сдать только теорию. А для замены прав по категориям C и D необходимо будет пройти обучение в автошколе, сдав и теорию, и вождение", - уточнил Хаминский.

https://ria.ru/20250323/myte-2006728338.html

https://ria.ru/20250227/tekhosmotr-2001843411.html

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общество, россия, москва, московская область (подмосковье)