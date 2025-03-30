https://ria.ru/20250330/yurist-2008195567.html
Юрист рассказал, когда начнет действовать новый противопожарный режим
Юрист рассказал, когда начнет действовать новый противопожарный режим - РИА Новости, 30.03.2025
Юрист рассказал, когда начнет действовать новый противопожарный режим
Обновленный противопожарный режим заработает в России с 1 сентября и будет регулировать разведение костров в городских парках, сжигание мусора, курение в... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T02:23:00+03:00
2025-03-30T02:23:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Обновленный противопожарный режим заработает в России с 1 сентября и будет регулировать разведение костров в городских парках, сжигание мусора, курение в потенциально опасных местах и правила эвакуации при пожаре, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Помимо устранения избыточного регулирования, новые правила наконец-то урегулировали вопрос с многочисленными случаями использования костров на пикниках в городских парках, а также со сжиганием мусора на придомовых территориях. Теперь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, будет запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы вне специально отведенных и оборудованных для этого мест", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что обновленный противопожарный режим будет направлен также и на борьбу с сорной растительностью. "Согласно новым требованиям, населенный пункт считается подверженным угрозе лесных и других природных пожаров, если он примыкает к земельным участкам, заполоненных сорной растительностью. Это связано с тем, что сорные растения, как правило, быстро накапливают сухую биомассу, которая является идеальным топливом для пожаров", - уточнил Хаминский. Кроме того, новый противопожарный режим ужесточит правила, связанные с курением. В частности, запрет на курение коснется и мест погрузочно-разгрузочных работ с противопожарными веществами и материалами. Юрист обратил внимание, что правила затронут и порядок эвакуации при возгорании. "С 1 сентября запрещено располагать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, нестационарные торговые объекты, а также хранить и размещать в них горючие материалы", - добавил Хаминский. Юрист напомнил, что лифтовые холлы служат при возгорании путями эвакуации, а их загромождение при пожаре может заблокировать людям путь к спасению. "Расположением в лифтовых холлах торговых помещений часто злоупотребляют торговые центры. С учетом новых требований, эту практику придется прекращать. Также теперь запрещено закрывать и ухудшать видимость планов эвакуации людей при пожаре. Многие предприятия общественного питания в борьбе между красотой интерьеров и видимостью планов эвакуации выбирали красоту. Теперь придется соблюдать правила", - подчеркнул Хаминский.
https://ria.ru/20250329/derevya-2008070056.html
https://ria.ru/20250312/valezhnik-2004431955.html
https://ria.ru/20250311/jurist-2004208296.html
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юрист рассказал, когда начнет действовать новый противопожарный режим
Юрист Хаминский: с 1 сентября начнет действовать новый противопожарный режим
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Обновленный противопожарный режим заработает в России с 1 сентября и будет регулировать разведение костров в городских парках, сжигание мусора, курение в потенциально опасных местах и правила эвакуации при пожаре, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Помимо устранения избыточного регулирования, новые правила наконец-то урегулировали вопрос с многочисленными случаями использования костров на пикниках в городских парках, а также со сжиганием мусора на придомовых территориях. Теперь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, будет запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы вне специально отведенных и оборудованных для этого мест", - рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что обновленный противопожарный режим будет направлен также и на борьбу с сорной растительностью.
"Согласно новым требованиям, населенный пункт считается подверженным угрозе лесных и других природных пожаров, если он примыкает к земельным участкам, заполоненных сорной растительностью. Это связано с тем, что сорные растения, как правило, быстро накапливают сухую биомассу, которая является идеальным топливом для пожаров", - уточнил Хаминский.
Кроме того, новый противопожарный режим ужесточит правила, связанные с курением. В частности, запрет на курение коснется и мест погрузочно-разгрузочных работ с противопожарными веществами и материалами. Юрист обратил внимание, что правила затронут и порядок эвакуации при возгорании.
"С 1 сентября запрещено располагать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, нестационарные торговые объекты, а также хранить и размещать в них горючие материалы", - добавил Хаминский.
Юрист напомнил, что лифтовые холлы служат при возгорании путями эвакуации, а их загромождение при пожаре может заблокировать людям путь к спасению.
"Расположением в лифтовых холлах торговых помещений часто злоупотребляют торговые центры. С учетом новых требований, эту практику придется прекращать. Также теперь запрещено закрывать и ухудшать видимость планов эвакуации людей при пожаре. Многие предприятия общественного питания в борьбе между красотой интерьеров и видимостью планов эвакуации выбирали красоту. Теперь придется соблюдать правила", - подчеркнул Хаминский.