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РКН назвал причину проблем с сервисами "Яндекса" - РИА Новости, 30.03.2025
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15:11 30.03.2025 (обновлено: 17:22 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/yandeks-2008241239.html
РКН назвал причину проблем с сервисами "Яндекса"
РКН назвал причину проблем с сервисами "Яндекса" - РИА Новости, 30.03.2025
РКН назвал причину проблем с сервисами "Яндекса"
Неполадки в энергообеспечении одного из центров обработки данных (ЦОД) "Яндекса" стали причиной сбоя в работе его некоторых сервисов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:11:00+03:00
2025-03-30T17:22:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
яндекс
технологии
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Неполадки в энергообеспечении одного из центров обработки данных (ЦОД) "Яндекса" стали причиной сбоя в работе его некоторых сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."Тридцатого марта с 12:45 до 14:20 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов, использующих ресурсы "Яндекс Облака". Причина — сбой в энергообеспечении одного из ЦОД "Яндекса", — говорится в материале.Уточняется, что с 14:20 ведомство фиксирует снижение количества жалоб.Ранее в воскресенье появилась информация о проблемах в работе "Яндекс Музыки". Число жалоб по состоянию на 13:30 мск превысило 2,3 тысячи.Незначительные неполадки также фиксируются у поисковика и сервиса "Яндекс Пэй". Однако там число сообщений на Downdetector оставалось незначительным — 180 и 400 соответственно.Позже в пресс-службе компании агентству подтвердили наличие проблем с доступом к некоторым сервисам, возникших у пользователей, а также сообщили, что специалисты уже работают над их устранением.
https://ria.ru/20250328/sboy-2008054036.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Яндекс, Технологии
РКН назвал причину проблем с сервисами "Яндекса"

РКН сообщил о сбое в энергообеспечении центра обработки данных "Яндекса"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Неполадки в энергообеспечении одного из центров обработки данных (ЦОД) "Яндекса" стали причиной сбоя в работе его некоторых сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"Тридцатого марта с 12:45 до 14:20 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов, использующих ресурсы "Яндекс Облака". Причина — сбой в энергообеспечении одного из ЦОД "Яндекса", — говорится в материале.
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Уточняется, что с 14:20 ведомство фиксирует снижение количества жалоб.
Ранее в воскресенье появилась информация о проблемах в работе "Яндекс Музыки". Число жалоб по состоянию на 13:30 мск превысило 2,3 тысячи.
Незначительные неполадки также фиксируются у поисковика и сервиса "Яндекс Пэй". Однако там число сообщений на Downdetector оставалось незначительным — 180 и 400 соответственно.
Позже в пресс-службе компании агентству подтвердили наличие проблем с доступом к некоторым сервисам, возникших у пользователей, а также сообщили, что специалисты уже работают над их устранением.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЯндексТехнологии
 
 
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