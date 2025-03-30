https://ria.ru/20250330/yandeks-2008241239.html

РКН назвал причину проблем с сервисами "Яндекса"

РКН назвал причину проблем с сервисами "Яндекса" - РИА Новости, 30.03.2025

РКН назвал причину проблем с сервисами "Яндекса"

Неполадки в энергообеспечении одного из центров обработки данных (ЦОД) "Яндекса" стали причиной сбоя в работе его некоторых сервисов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:11:00+03:00

2025-03-30T15:11:00+03:00

2025-03-30T17:22:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

яндекс

технологии

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Неполадки в энергообеспечении одного из центров обработки данных (ЦОД) "Яндекса" стали причиной сбоя в работе его некоторых сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."Тридцатого марта с 12:45 до 14:20 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов, использующих ресурсы "Яндекс Облака". Причина — сбой в энергообеспечении одного из ЦОД "Яндекса", — говорится в материале.Уточняется, что с 14:20 ведомство фиксирует снижение количества жалоб.Ранее в воскресенье появилась информация о проблемах в работе "Яндекс Музыки". Число жалоб по состоянию на 13:30 мск превысило 2,3 тысячи.Незначительные неполадки также фиксируются у поисковика и сервиса "Яндекс Пэй". Однако там число сообщений на Downdetector оставалось незначительным — 180 и 400 соответственно.Позже в пресс-службе компании агентству подтвердили наличие проблем с доступом к некоторым сервисам, возникших у пользователей, а также сообщили, что специалисты уже работают над их устранением.

https://ria.ru/20250328/sboy-2008054036.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс, технологии