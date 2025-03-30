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"Яндекс" подтвердил сбой в работе некоторых сервисов - РИА Новости, 30.03.2025
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13:56 30.03.2025 (обновлено: 14:42 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/yandeks-2008233226.html
"Яндекс" подтвердил сбой в работе некоторых сервисов
"Яндекс" подтвердил сбой в работе некоторых сервисов - РИА Новости, 30.03.2025
"Яндекс" подтвердил сбой в работе некоторых сервисов
У пользователей возникли проблемы с доступом к некоторым сервисам "Яндекса", подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:56:00+03:00
2025-03-30T14:42:00+03:00
яндекс
технологии
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У пользователей возникли проблемы с доступом к некоторым сервисам "Яндекса", подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании.&quot;У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам &quot;Яндекса&quot;. Наши специалисты работают над устранением сложностей&quot;, — прокомментировали там.Ранее в воскресенье появилась информация о проблемах в работе "Яндекс Музыки". Число жалоб по состоянию на 13:30 мск превысило 2,3 тысячи.Незначительные неполадки также фиксируются у поисковика и сервиса "Яндекс Пэй". Однако там число сообщений на Downdetector оставалось незначительным — 180 и 400 соответственно.
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Варвара Скокшина
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яндекс, технологии, россия
Яндекс, Технологии, Россия
"Яндекс" подтвердил сбой в работе некоторых сервисов

"Яндекс" подтвердил информацию о проблемах с доступом к некоторым сервисам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У пользователей возникли проблемы с доступом к некоторым сервисам "Яндекса", подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании.
«

"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", — прокомментировали там.

Ранее в воскресенье появилась информация о проблемах в работе "Яндекс Музыки". Число жалоб по состоянию на 13:30 мск превысило 2,3 тысячи.
Незначительные неполадки также фиксируются у поисковика и сервиса "Яндекс Пэй". Однако там число сообщений на Downdetector оставалось незначительным — 180 и 400 соответственно.
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
28 марта, 22:06
 
ЯндексТехнологииРоссия
 
 
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