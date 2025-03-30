https://ria.ru/20250330/yandeks-2008233226.html

"Яндекс" подтвердил сбой в работе некоторых сервисов

"Яндекс" подтвердил сбой в работе некоторых сервисов - РИА Новости, 30.03.2025

"Яндекс" подтвердил сбой в работе некоторых сервисов

У пользователей возникли проблемы с доступом к некоторым сервисам "Яндекса", подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T13:56:00+03:00

2025-03-30T13:56:00+03:00

2025-03-30T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У пользователей возникли проблемы с доступом к некоторым сервисам "Яндекса", подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании."У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", — прокомментировали там.Ранее в воскресенье появилась информация о проблемах в работе "Яндекс Музыки". Число жалоб по состоянию на 13:30 мск превысило 2,3 тысячи.Незначительные неполадки также фиксируются у поисковика и сервиса "Яндекс Пэй". Однако там число сообщений на Downdetector оставалось незначительным — 180 и 400 соответственно.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

яндекс, технологии, россия