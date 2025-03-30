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В Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 30.03.2025
В Черкасской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Уманском районе Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T01:39:00+03:00
2025-03-30T01:39:00+03:00
2025-03-30T01:39:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Уманском районе Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Уманском районе Черкасской области раздались звуки взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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черкасская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черкасской области прогремели взрывы
В Уманском районе Черкасской области прогремели взрывы