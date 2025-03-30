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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 160 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:40:00+03:00
2025-03-30T13:40:00+03:00
2025-03-30T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 160 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 71050 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Курская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли более 160 военнослужащих в Курской области