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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 160 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T13:40:00+03:00

2025-03-30T13:40:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 160 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 71050 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров.

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, курская область