https://ria.ru/20250330/vsu-2008226081.html
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ размещали артиллерию у жилых домов
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ размещали артиллерию у жилых домов - РИА Новости, 30.03.2025
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ размещали артиллерию у жилых домов
ВСУ размещали свою артиллерию у гражданских домов в Судже, из-за этого приходилось ночевать в подвале, рассказала жительница Наталья Алешина. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:46:00+03:00
2025-03-30T12:46:00+03:00
2025-03-30T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
родион мирошник
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ размещали свою артиллерию у гражданских домов в Судже, из-за этого приходилось ночевать в подвале, рассказала жительница Наталья Алешина. Кадры ее показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Рядом с нашим домом устанавливали оглушительную установку - танк с большим дулом, прикрытый маскировочной сеткой", - рассказала женщина, отметив, что ее устанавливали именно там, где живут люди. В январе этого года ударная волна от артиллерийской установки была настолько сильной, что выбила все окна, стекла и межкомнатные двери, поделилась Алешина. "Мы чудом выскочили со своими котомками и документами, которые мы наготове держали, и пришли в другую точку. Перешли в подвал, где сделали два топчана из разбитых квартир, принесли постельные принадлежности", - добавила она. Женщина рассказала, что украинские боевики заставляли местных под дулом автомата говорить "Слава Украине". "А что было делать? Конечно, и я это говорила, потому что они угрожают убийством", - отметила Алешина. В январе 2024 года Минюст РФ внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996525659.html
https://ria.ru/20240926/sudzha-1974736062.html
https://ria.ru/20250330/vsu-2008202362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, суджа, родион мирошник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Родион Мирошник, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ размещали артиллерию у жилых домов
Жительница Суджи Алешина: ВСУ размещали артиллерию у жилых домов
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ размещали свою артиллерию у гражданских домов в Судже, из-за этого приходилось ночевать в подвале, рассказала жительница Наталья Алешина.
Кадры ее показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
.
"Рядом с нашим домом устанавливали оглушительную установку - танк с большим дулом, прикрытый маскировочной сеткой", - рассказала женщина, отметив, что ее устанавливали именно там, где живут люди.
В январе этого года ударная волна от артиллерийской установки была настолько сильной, что выбила все окна, стекла и межкомнатные двери, поделилась Алешина.
"Мы чудом выскочили со своими котомками и документами, которые мы наготове держали, и пришли в другую точку. Перешли в подвал, где сделали два топчана из разбитых квартир, принесли постельные принадлежности", - добавила она.
Женщина рассказала, что украинские боевики заставляли местных под дулом автомата говорить "Слава Украине". "А что было делать? Конечно, и я это говорила, потому что они угрожают убийством", - отметила Алешина.
В январе 2024 года Минюст РФ
внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских.
Подразделения ВСУ
рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин
19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу
.