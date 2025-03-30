https://ria.ru/20250330/vsu-2008226081.html

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ размещали артиллерию у жилых домов

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ размещали артиллерию у жилых домов - РИА Новости, 30.03.2025

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ размещали артиллерию у жилых домов

ВСУ размещали свою артиллерию у гражданских домов в Судже, из-за этого приходилось ночевать в подвале, рассказала жительница Наталья Алешина. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:46:00+03:00

2025-03-30T12:46:00+03:00

2025-03-30T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

родион мирошник

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ размещали свою артиллерию у гражданских домов в Судже, из-за этого приходилось ночевать в подвале, рассказала жительница Наталья Алешина. Кадры ее показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Рядом с нашим домом устанавливали оглушительную установку - танк с большим дулом, прикрытый маскировочной сеткой", - рассказала женщина, отметив, что ее устанавливали именно там, где живут люди. В январе этого года ударная волна от артиллерийской установки была настолько сильной, что выбила все окна, стекла и межкомнатные двери, поделилась Алешина. "Мы чудом выскочили со своими котомками и документами, которые мы наготове держали, и пришли в другую точку. Перешли в подвал, где сделали два топчана из разбитых квартир, принесли постельные принадлежности", - добавила она. Женщина рассказала, что украинские боевики заставляли местных под дулом автомата говорить "Слава Украине". "А что было делать? Конечно, и я это говорила, потому что они угрожают убийством", - отметила Алешина. В январе 2024 года Минюст РФ внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.

https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996525659.html

https://ria.ru/20240926/sudzha-1974736062.html

https://ria.ru/20250330/vsu-2008202362.html

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курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, суджа, родион мирошник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины