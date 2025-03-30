Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 30.03.2025 (обновлено: 17:05 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/vsu-2008223814.html
ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ
ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ - РИА Новости, 30.03.2025
ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ
Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ и спецназа ГУР МО Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:22:00+03:00
2025-03-30T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565554_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a7460248420a8ed392ed99a1d4c77fd5.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ и спецназа ГУР МО Украины, сообщили в Минобороны."В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и Сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наемников", — уточнили в ведомстве.В министерстве также добавили, что авиация, БПЛА и артиллерия успешно ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотников, предприятию по сборке дронов, а также скоплениям личного состава и техники противника в 140 районах.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 78 БПЛА самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250330/vsu-2008216048.html
https://ria.ru/20250330/plennyj-2008207812.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bfd10357215b74557fb3a562b6c1b51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ

ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и сил ГУР Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120-миллиметрового миномета
Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ и спецназа ГУР МО Украины, сообщили в Минобороны.
"В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и Сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наемников", — уточнили в ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
ВСУ в Курской области занимались мародерством, заявили в СК
Вчера, 10:33
В министерстве также добавили, что авиация, БПЛА и артиллерия успешно ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотников, предприятию по сборке дронов, а также скоплениям личного состава и техники противника в 140 районах.
Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 78 БПЛА самолетного типа.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Пленный сообщил, что ВСУ почти три года воюют иностранными снарядами
Вчера, 09:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала