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ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ
ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ - РИА Новости, 30.03.2025
ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ
Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ и спецназа ГУР МО Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:22:00+03:00
2025-03-30T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ и спецназа ГУР МО Украины, сообщили в Минобороны."В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и Сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наемников", — уточнили в ведомстве.В министерстве также добавили, что авиация, БПЛА и артиллерия успешно ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотников, предприятию по сборке дронов, а также скоплениям личного состава и техники противника в 140 районах.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 78 БПЛА самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ
ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и сил ГУР Украины