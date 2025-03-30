https://ria.ru/20250330/vsu-2008223814.html

ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ

ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ - РИА Новости, 30.03.2025

ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ и спецназа ГУР МО Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:22:00+03:00

2025-03-30T12:22:00+03:00

2025-03-30T17:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ и спецназа ГУР МО Украины, сообщили в Минобороны."В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и Сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наемников", — уточнили в ведомстве.В министерстве также добавили, что авиация, БПЛА и артиллерия успешно ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотников, предприятию по сборке дронов, а также скоплениям личного состава и техники противника в 140 районах.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 78 БПЛА самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250330/vsu-2008216048.html

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