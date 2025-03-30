https://ria.ru/20250330/vsu-2008217489.html

ВС России сожгли американский броневик стоимостью 500 тысяч долларов

ВС России сожгли американский броневик стоимостью 500 тысяч долларов - РИА Новости, 30.03.2025

ВС России сожгли американский броневик стоимостью 500 тысяч долларов

Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса показали РИА Новости трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, который РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T10:44:00+03:00

2025-03-30T10:44:00+03:00

2025-03-30T11:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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нато

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса показали РИА Новости трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, который является заменой известному Hummer. Данный автомобиль стоимостью полмиллиона долларов был подбит двумя FPV-дронами за 40 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости. "Американский бронеавтомобиль Oshkosh американского производства, использует противник (ВСУ - ред.) натовскую технику... Данный автомобиль стоит около полумиллиона долларов и был уничтожен нашим расчетом БПЛА - двумя FPV-дронами стоимостью 35−40 тысяч рублей, так наши дронщики наносят урон натовской технике", - рассказал РИА Новости командир ремонтной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Механик". По словам мастера ремонтной роты с позывным "Малой", данная техника имеет хорошую броню и усиленную ходовую часть, но наряду с этим есть и весомый недостаток. На данной технике установлено много электроники - коробка сенсорная - автомат, а при выходе любого датчика из строя машина не сдвинется с места. "Прилетело два FPV-дрона, моторный отсек повредило, произошло возгорание, повредили двигатель - как бы противник сбежал из машины", - рассказал РИА Новости "Малой" о том, как был подбит американский бронеавтомобиль. Автомобиль имеет на крыше бронированную турель, в салоне автомобиля были обнаружены стреляные гильзы от штатного пулемета, говорящие о том, что на данной технике велись боевые действия. "Поставим на колесный ход, восстановим переднюю часть и отправим в один из музеев трофейной техники", - рассказал агентству командир ремонтной роты в завершении о дальнейшей судьбе подбитого бронеавтомобиля. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250330/snajper-2008205388.html

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008215292.html

https://ria.ru/20240816/svu-1966235734.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, подбитый двумя FPV-дронами Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса показали РИА Новости трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, который является заменой известному Hummer. Автомобиль стоимостью полмиллиона долларов был подбит двумя FPV-дронами за 40 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-30T10:44 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины