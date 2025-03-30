https://ria.ru/20250330/vsu-2008217489.html
ВС России сожгли американский броневик стоимостью 500 тысяч долларов
ВС России сожгли американский броневик стоимостью 500 тысяч долларов - РИА Новости, 30.03.2025
ВС России сожгли американский броневик стоимостью 500 тысяч долларов
Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса показали РИА Новости трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, который РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T10:44:00+03:00
2025-03-30T10:44:00+03:00
2025-03-30T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса показали РИА Новости трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, который является заменой известному Hummer. Данный автомобиль стоимостью полмиллиона долларов был подбит двумя FPV-дронами за 40 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости. "Американский бронеавтомобиль Oshkosh американского производства, использует противник (ВСУ - ред.) натовскую технику... Данный автомобиль стоит около полумиллиона долларов и был уничтожен нашим расчетом БПЛА - двумя FPV-дронами стоимостью 35−40 тысяч рублей, так наши дронщики наносят урон натовской технике", - рассказал РИА Новости командир ремонтной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Механик". По словам мастера ремонтной роты с позывным "Малой", данная техника имеет хорошую броню и усиленную ходовую часть, но наряду с этим есть и весомый недостаток. На данной технике установлено много электроники - коробка сенсорная - автомат, а при выходе любого датчика из строя машина не сдвинется с места. "Прилетело два FPV-дрона, моторный отсек повредило, произошло возгорание, повредили двигатель - как бы противник сбежал из машины", - рассказал РИА Новости "Малой" о том, как был подбит американский бронеавтомобиль. Автомобиль имеет на крыше бронированную турель, в салоне автомобиля были обнаружены стреляные гильзы от штатного пулемета, говорящие о том, что на данной технике велись боевые действия. "Поставим на колесный ход, восстановим переднюю часть и отправим в один из музеев трофейной техники", - рассказал агентству командир ремонтной роты в завершении о дальнейшей судьбе подбитого бронеавтомобиля. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250330/snajper-2008205388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008218641_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d77acc72e2c15a7528268e4f1b40e050.jpg
Трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, подбитый двумя FPV-дронами
Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса показали РИА Новости трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, который является заменой известному Hummer. Автомобиль стоимостью полмиллиона долларов был подбит двумя FPV-дронами за 40 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
2025-03-30T10:44
true
PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВС России сожгли американский броневик стоимостью 500 тысяч долларов
ВС России дронами сожгли американский броневик стоимостью 500 тысяч долларов
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса показали РИА Новости трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, который является заменой известному Hummer. Данный автомобиль стоимостью полмиллиона долларов был подбит двумя FPV-дронами за 40 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Американский бронеавтомобиль Oshkosh американского производства, использует противник (ВСУ
- ред.) натовскую технику... Данный автомобиль стоит около полумиллиона долларов и был уничтожен нашим расчетом БПЛА - двумя FPV-дронами стоимостью 35−40 тысяч рублей, так наши дронщики наносят урон натовской технике", - рассказал РИА Новости командир ремонтной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Механик".
По словам мастера ремонтной роты с позывным "Малой", данная техника имеет хорошую броню и усиленную ходовую часть, но наряду с этим есть и весомый недостаток. На данной технике установлено много электроники - коробка сенсорная - автомат, а при выходе любого датчика из строя машина не сдвинется с места.
"Прилетело два FPV-дрона, моторный отсек повредило, произошло возгорание, повредили двигатель - как бы противник сбежал из машины", - рассказал РИА Новости "Малой" о том, как был подбит американский бронеавтомобиль.
Автомобиль имеет на крыше бронированную турель, в салоне автомобиля были обнаружены стреляные гильзы от штатного пулемета, говорящие о том, что на данной технике велись боевые действия.
"Поставим на колесный ход, восстановим переднюю часть и отправим в один из музеев трофейной техники", - рассказал агентству командир ремонтной роты в завершении о дальнейшей судьбе подбитого бронеавтомобиля.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.