https://ria.ru/20250330/vsu-2008216048.html

ВСУ в Курской области занимались мародерством, заявили в СК

ВСУ в Курской области занимались мародерством, заявили в СК - РИА Новости, 30.03.2025

ВСУ в Курской области занимались мародерством, заявили в СК

ВСУ в селе Мартыновка в Судже занимались мародерством, поджогами домов, размещением военной техники, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T10:33:00+03:00

2025-03-30T10:33:00+03:00

2025-03-30T10:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

светлана петренко

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ в селе Мартыновка в Судже занимались мародерством, поджогами домов, размещением военной техники, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В ходе допросов установлено, что в августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района украинские боевики, незаконно вторгнувшись на территорию Российской Федерации, размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством. По указанным обстоятельствам СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктов "а" и "в" части 2 статьи 205 (террористический акт) и подпунктов "а", "в" части 3 статьи 356.1 УК РФ (мародерство)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что Следственный комитет продолжает работу с мирными жителями, эвакуированными с приграничных территорий Курской области, которые стали свидетелями действий ВСУ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250330/vsu-2008200762.html

https://ria.ru/20250323/sudzha-2006745528.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, суджа, светлана петренко, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)