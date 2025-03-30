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ВСУ в Курской области занимались мародерством, заявили в СК - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/vsu-2008216048.html
ВСУ в Курской области занимались мародерством, заявили в СК
ВСУ в Курской области занимались мародерством, заявили в СК - РИА Новости, 30.03.2025
ВСУ в Курской области занимались мародерством, заявили в СК
ВСУ в селе Мартыновка в Судже занимались мародерством, поджогами домов, размещением военной техники, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T10:33:00+03:00
2025-03-30T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
светлана петренко
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ в селе Мартыновка в Судже занимались мародерством, поджогами домов, размещением военной техники, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В ходе допросов установлено, что в августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района украинские боевики, незаконно вторгнувшись на территорию Российской Федерации, размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством. По указанным обстоятельствам СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктов "а" и "в" части 2 статьи 205 (террористический акт) и подпунктов "а", "в" части 3 статьи 356.1 УК РФ (мародерство)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что Следственный комитет продолжает работу с мирными жителями, эвакуированными с приграничных территорий Курской области, которые стали свидетелями действий ВСУ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250330/vsu-2008200762.html
https://ria.ru/20250323/sudzha-2006745528.html
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россия, курская область, суджа, светлана петренко, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Светлана Петренко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ в Курской области занимались мародерством, заявили в СК

СК: ВСУ в курском селе Мартыновка занимались мародерством и поджогами домов

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ в селе Мартыновка в Судже занимались мародерством, поджогами домов, размещением военной техники, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В ходе допросов установлено, что в августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района украинские боевики, незаконно вторгнувшись на территорию Российской Федерации, размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством. По указанным обстоятельствам СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктов "а" и "в" части 2 статьи 205 (террористический акт) и подпунктов "а", "в" части 3 статьи 356.1 УК РФ (мародерство)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Подчеркивается, что Следственный комитет продолжает работу с мирными жителями, эвакуированными с приграничных территорий Курской области, которые стали свидетелями действий ВСУ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаСветлана ПетренкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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