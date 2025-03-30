ВСУ в Курской области занимались мародерством, заявили в СК
СК: ВСУ в курском селе Мартыновка занимались мародерством и поджогами домов
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ в селе Мартыновка в Судже занимались мародерством, поджогами домов, размещением военной техники, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В ходе допросов установлено, что в августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района украинские боевики, незаконно вторгнувшись на территорию Российской Федерации, размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством. По указанным обстоятельствам СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктов "а" и "в" части 2 статьи 205 (террористический акт) и подпунктов "а", "в" части 3 статьи 356.1 УК РФ (мародерство)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что Следственный комитет продолжает работу с мирными жителями, эвакуированными с приграничных территорий Курской области, которые стали свидетелями действий ВСУ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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