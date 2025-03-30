https://ria.ru/20250330/vsu-2008213293.html

ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра

ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра - РИА Новости, 30.03.2025

ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра

Украинская армия за день нанесла 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:41:00+03:00

2025-03-30T09:41:00+03:00

2025-03-30T09:41:00+03:00

днепр (город)

херсонская область

каховка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ГЕНИЧЕСК, 30 мар - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Каиры, Горностаевка, Алешки, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.

https://ria.ru/20250328/vojska-2007985265.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , каховка, происшествия