https://ria.ru/20250330/vsu-2008213293.html
ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра
ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра - РИА Новости, 30.03.2025
ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра
Украинская армия за день нанесла 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:41:00+03:00
2025-03-30T09:41:00+03:00
2025-03-30T09:41:00+03:00
днепр (город)
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 мар - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Каиры, Горностаевка, Алешки, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.
https://ria.ru/20250328/vojska-2007985265.html
днепр (город)
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , каховка, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Происшествия
ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра
ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по Херсонской области