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ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра - РИА Новости, 30.03.2025
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09:41 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/vsu-2008213293.html
ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра
ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра - РИА Новости, 30.03.2025
ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра
Украинская армия за день нанесла 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:41:00+03:00
2025-03-30T09:41:00+03:00
днепр (город)
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 мар - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Каиры, Горностаевка, Алешки, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.
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днепр (город)
херсонская область
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днепр (город), херсонская область , каховка, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Происшествия
ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Днепра

ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 мар - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Каиры, Горностаевка, Алешки, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Горловка попала под массированный обстрел ВСУ
28 марта, 16:40
 
Днепр (город)Херсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
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