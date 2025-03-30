https://ria.ru/20250330/vsu-2008202534.html
Пленный боевик ВСУ рассказал, что его отправили на фронт с инвалидностью
Пленный боевик ВСУ рассказал, что его отправили на фронт с инвалидностью - РИА Новости, 30.03.2025
Пленный боевик ВСУ рассказал, что его отправили на фронт с инвалидностью
Пленный боевик ВСУ Александр Яценко рассказал, что его отправили на фронт с инвалидностью третьей степени, а медкомиссию за него прошел военный комиссар. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T06:53:00+03:00
2025-03-30T06:53:00+03:00
2025-03-30T06:53:00+03:00
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днепропетровск
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родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пленный боевик ВСУ Александр Яценко рассказал, что его отправили на фронт с инвалидностью третьей степени, а медкомиссию за него прошел военный комиссар. Кадры его показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Младший сержант третьего луганского пограничного отряда родом из Днепропетровска, инвалид третьей группы с детства - у него искривление обеих голеней. "Как мне сказали в военкомате, я не буду проходить военную службу в боевых частях. Военный комиссар Новокайдатского военкомата прошел за меня медкомиссию. Я был годен", - рассказал Яценко. В 2023 году его перебросили на Белогоровку, это Луганская область. "По команде командира части, вывозили из заброшенных домов вещи, технику, мебель, стиральные машины, чайники. Никто на это никак не реагировал", - отметил пленный. В плен он сдался 7 марта. "После прибытия на позицию РФ, военнослужащие меня приодели, после обстрела у меня все было разорвано. Они оказали мне медицинскую помощь, накормили и передали меня в плен", - добавил Яценко.
https://ria.ru/20250330/vsu-2008201898.html
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россия, днепропетровск, луганская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Луганская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Пленный боевик ВСУ рассказал, что его отправили на фронт с инвалидностью
Пленного боевика ВСУ отправили на фронт с инвалидностью третьей степени