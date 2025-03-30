ВСУ запретили жительнице Суджи похоронить сына на кладбище
ВСУ запретили жительнице Суджи Железняковой похоронить сына на кладбище
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что ВСУ замучили ее сына до смерти и запретили хоронить его на кладбище.
Кадры ее показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сколько было случаев… Приходил — лицо в крови, руки в крови. То не вовремя остановился, то "паляница" не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было, и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался", — рассказала Железнякова, отметив, что у него остались трое детей.
Украинские боевики не разрешили хоронить мужчину на кладбище. "Похоронили в огороде в целлофановом пакете", — поделилась женщина.
"Мы ждали своих каждый день. Честное слово, думали: "Господи, хоть бы наши мальчики пришли!" А потом пришли в красной повязке и говорят: "Здравствуйте! Мы вам принесли мир". Спасибо…" — заключила Железнякова.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр — Суджу.