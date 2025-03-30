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ВСУ запретили жительнице Суджи похоронить сына на кладбище - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:42 30.03.2025 (обновлено: 15:29 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/vsu-2008202362.html
ВСУ запретили жительнице Суджи похоронить сына на кладбище
ВСУ запретили жительнице Суджи похоронить сына на кладбище - РИА Новости, 30.03.2025
ВСУ запретили жительнице Суджи похоронить сына на кладбище
Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что ВСУ замучили ее сына до смерти и запретили хоронить его на кладбище. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T06:42:00+03:00
2025-03-30T15:29:00+03:00
россия
курская область
суджа
валерий герасимов
родион мирошник
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что ВСУ замучили ее сына до смерти и запретили хоронить его на кладбище. Кадры ее показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сколько было случаев… Приходил — лицо в крови, руки в крови. То не вовремя остановился, то "паляница" не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было, и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался", — рассказала Железнякова, отметив, что у него остались трое детей.Украинские боевики не разрешили хоронить мужчину на кладбище. "Похоронили в огороде в целлофановом пакете", — поделилась женщина. "Мы ждали своих каждый день. Честное слово, думали: "Господи, хоть бы наши мальчики пришли!" А потом пришли в красной повязке и говорят: "Здравствуйте! Мы вам принесли мир". Спасибо…" — заключила Железнякова. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр — Суджу.
https://ria.ru/20250330/vsu-2008201898.html
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россия
курская область
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россия, курская область, суджа, валерий герасимов, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Суджа, Валерий Герасимов, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ запретили жительнице Суджи похоронить сына на кладбище

ВСУ запретили жительнице Суджи Железняковой похоронить сына на кладбище

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что ВСУ замучили ее сына до смерти и запретили хоронить его на кладбище.
Кадры ее показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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"Сколько было случаев… Приходил — лицо в крови, руки в крови. То не вовремя остановился, то "паляница" не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было, и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался", — рассказала Железнякова, отметив, что у него остались трое детей.
Украинские боевики не разрешили хоронить мужчину на кладбище. "Похоронили в огороде в целлофановом пакете", — поделилась женщина.
"Мы ждали своих каждый день. Честное слово, думали: "Господи, хоть бы наши мальчики пришли!" А потом пришли в красной повязке и говорят: "Здравствуйте! Мы вам принесли мир". Спасибо…" — заключила Железнякова.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр — Суджу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВалерий ГерасимовРодион МирошникВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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