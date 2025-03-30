https://ria.ru/20250330/vsu-2008201898.html

Боевик ВСУ держал в заложниках семью в ДНР, рассказала беженка

Боевик ВСУ держал в заложниках семью в ДНР, рассказала беженка - РИА Новости, 30.03.2025

Боевик ВСУ держал в заложниках семью в ДНР, рассказала беженка

Украинский военный неделю держал в заложниках семью из четверых человек в их собственном доме в Новооленовке (ДНР), об этом РИА Новости рассказала одна из... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T06:20:00+03:00

2025-03-30T06:20:00+03:00

2025-03-30T06:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинский военный неделю держал в заложниках семью из четверых человек в их собственном доме в Новооленовке (ДНР), об этом РИА Новости рассказала одна из пострадавших. "Пришел к нам с подвернутой ногой украинский солдат, убежавший. Он сказал, что он "отбился от стаи". Под прицелом мы сидели неделю", - поделилась беженка из Новооленовки. По ее словам, один из членов семьи получил осколочные ранения спины в результате того, что украинский солдат бросил к ним гранату. "Дед долго поднимался, он думал, что мы "вошкаемся". Всегда же быстро открывали. Думал, что там уже русские. И он кинул гранату. Он даже не спрашивал. Он (дед) пошел открывать, и ему сильно спину ранило. Посеченная вся спина", - добавила она. Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки в ДНР подразделениями группировки российских войск "Центр" 30 декабря.

https://ria.ru/20250330/spetsoperatsiya-2008201081.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)