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ВСУ разбили голову жителю курского села за незнание украинского языка - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/vsu-2008200762.html
ВСУ разбили голову жителю курского села за незнание украинского языка
ВСУ разбили голову жителю курского села за незнание украинского языка - РИА Новости, 30.03.2025
ВСУ разбили голову жителю курского села за незнание украинского языка
Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня избили мужчину за то, что он не знал украинский язык, рассказала РИА Новости его супруга. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T05:20:00+03:00
2025-03-30T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня избили мужчину за то, что он не знал украинский язык, рассказала РИА Новости его супруга. Как рассказала женщина, со дня нападения ВСУ на Курскую область и до освобождения она с семьей прожила под оккупацией в селе Казачья Локня. По ее словам, украинские военные неоднократно избивали ее мужа под различными предлогами. Как рассказала женщина, один раз ее с мужем ВСУ поставили на колени, после чего начали стрелять по земле у колен. "Были такие (украинские военные – ред.), которые за то, что у меня муж не знает украинского языка, разбили ему голову", - сказала женщина. Она также рассказала, что однажды, когда супруги шли за пайками, украинский военный заявил, что, если бы была его воля, то он бы всех оставшихся мирных людей в селе на лоскуты порезал. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
https://ria.ru/20250330/selo-2008199427.html
https://ria.ru/20250330/razminirovanie-2008198874.html
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курская область
россия
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
ВСУ разбили голову жителю курского села за незнание украинского языка

ВСУ разбили голову жителю Казачьей Локни за незнание украинского языка

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра. Архивное фото
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КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня избили мужчину за то, что он не знал украинский язык, рассказала РИА Новости его супруга.
Как рассказала женщина, со дня нападения ВСУ на Курскую область и до освобождения она с семьей прожила под оккупацией в селе Казачья Локня. По ее словам, украинские военные неоднократно избивали ее мужа под различными предлогами.
Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Житель села под Суджей рассказал, что в нем осталось лишь два человека
04:32
Как рассказала женщина, один раз ее с мужем ВСУ поставили на колени, после чего начали стрелять по земле у колен.
"Были такие (украинские военные – ред.), которые за то, что у меня муж не знает украинского языка, разбили ему голову", - сказала женщина.
Она также рассказала, что однажды, когда супруги шли за пайками, украинский военный заявил, что, если бы была его воля, то он бы всех оставшихся мирных людей в селе на лоскуты порезал.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Курской области предстоит разминировать более 110 населенных пунктов
04:22
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ
03:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
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