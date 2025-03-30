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Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ - РИА Новости, 30.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 30.03.2025 (обновлено: 06:06 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/vsu-2008197672.html
Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ
Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ - РИА Новости, 30.03.2025
Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ
Украинский военный бежал от наступающих вооруженных сил России на детском велосипеде, рассказала РИА Новости беженка из Новооленовки (ДНР), которую бежавший... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T03:37:00+03:00
2025-03-30T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинский военный бежал от наступающих вооруженных сил России на детском велосипеде, рассказала РИА Новости беженка из Новооленовки (ДНР), которую бежавший солдат ВСУ держал в заложниках. "Он нас к стенке выставлял. Говорил, что себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать. Под прицелом нас держал. Потом, когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал. Мы его не видели больше", — сказала беженка.Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки в ДНР подразделениями группировки российских войск "Центр" 30 декабря.
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008197428.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ

Боевик ВСУ сбежал от наступающих ВС России на детском велосипеде

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинский военный бежал от наступающих вооруженных сил России на детском велосипеде, рассказала РИА Новости беженка из Новооленовки (ДНР), которую бежавший солдат ВСУ держал в заложниках.
"Он нас к стенке выставлял. Говорил, что себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать. Под прицелом нас держал. Потом, когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал. Мы его не видели больше", — сказала беженка.
Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки в ДНР подразделениями группировки российских войск "Центр" 30 декабря.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Генштаб ВСУ похвастался странным образом
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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