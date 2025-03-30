https://ria.ru/20250330/vsu-2008197672.html

Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ

Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ - РИА Новости, 30.03.2025

Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ

Украинский военный бежал от наступающих вооруженных сил России на детском велосипеде, рассказала РИА Новости беженка из Новооленовки (ДНР), которую бежавший... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T03:37:00+03:00

2025-03-30T03:37:00+03:00

2025-03-30T06:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинский военный бежал от наступающих вооруженных сил России на детском велосипеде, рассказала РИА Новости беженка из Новооленовки (ДНР), которую бежавший солдат ВСУ держал в заложниках. "Он нас к стенке выставлял. Говорил, что себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать. Под прицелом нас держал. Потом, когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал. Мы его не видели больше", — сказала беженка.Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки в ДНР подразделениями группировки российских войск "Центр" 30 декабря.

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008197428.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины