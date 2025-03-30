https://ria.ru/20250330/vsu-2008197672.html
Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ
Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ - РИА Новости, 30.03.2025
Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ
Украинский военный бежал от наступающих вооруженных сил России на детском велосипеде, рассказала РИА Новости беженка из Новооленовки (ДНР), которую бежавший... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T03:37:00+03:00
2025-03-30T03:37:00+03:00
2025-03-30T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:437:2087:1611_1920x0_80_0_0_6e55255760fc1317f8ec7a2d6fb4d882.jpg
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинский военный бежал от наступающих вооруженных сил России на детском велосипеде, рассказала РИА Новости беженка из Новооленовки (ДНР), которую бежавший солдат ВСУ держал в заложниках. "Он нас к стенке выставлял. Говорил, что себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать. Под прицелом нас держал. Потом, когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал. Мы его не видели больше", — сказала беженка.Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки в ДНР подразделениями группировки российских войск "Центр" 30 декабря.
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008197428.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_56b124a1c486725fca9177ec47468ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде боевике ВСУ
Боевик ВСУ сбежал от наступающих ВС России на детском велосипеде