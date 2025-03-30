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Снайпер рассказал об атаках ВС России на опорные пункты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:06 30.03.2025 (обновлено: 19:11 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/vs-2008265303.html
Снайпер рассказал об атаках ВС России на опорные пункты ВСУ в ДНР
Снайпер рассказал об атаках ВС России на опорные пункты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
Снайпер рассказал об атаках ВС России на опорные пункты ВСУ в ДНР
Штурмовые группы ВС России активно атакуют опорные пункты ВСУ в лесных массивах севернее населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:06:00+03:00
2025-03-30T19:11:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Штурмовые группы ВС России активно атакуют опорные пункты ВСУ в лесных массивах севернее населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль". "За Днепроэнергию двинулись, то есть уже Веселое толкнули (начали выбивать оттуда противника – ред.). Сейчас там бои за эти леса, которые находятся за Днепроэнергией", – сообщил снайпер. По его словам, в лесных массивах севернее населенного пункта Днепроэнергия противник оборудовал сеть фортификационных сооружений. "Пока туманы, по большой открытке (открытой равнинной местности – ред.) позволяет, возможность есть пройти технике, людей забросить. Сейчас этим пользуются. То есть возможности там не оставляют противнику. И штурмуют, штурмуют, давят прям хорошо, быстро", – сказал морпех. В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции с нагрудной камеры, которые агентству предоставил "Коваль". Минобороны РФ 12 марта сообщило, что населенный пункт Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике освобожден от противника подразделениями группировки войск "Восток". В воскресенье ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде районов, в том числе в районе населенного пункта Веселое в ДНР.
https://ria.ru/20250330/vojska-2008235529.html
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Боец СВО об атаках опорных пунктов ВСУ рядом с населенным пунктом Днепроэнергия
Российские штурмовые группы активно атакуют опорные пункты ВСУ в лесных массивах севернее населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль"
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Снайпер рассказал об атаках ВС России на опорные пункты ВСУ в ДНР

Снайпер Коваль: ВС России атакуют опорные пункты ВСУ в лесных массивах в ДНР

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ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Штурмовые группы ВС России активно атакуют опорные пункты ВСУ в лесных массивах севернее населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль".
"За Днепроэнергию двинулись, то есть уже Веселое толкнули (начали выбивать оттуда противника – ред.). Сейчас там бои за эти леса, которые находятся за Днепроэнергией", – сообщил снайпер.
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По его словам, в лесных массивах севернее населенного пункта Днепроэнергия противник оборудовал сеть фортификационных сооружений.
"Пока туманы, по большой открытке (открытой равнинной местности – ред.) позволяет, возможность есть пройти технике, людей забросить. Сейчас этим пользуются. То есть возможности там не оставляют противнику. И штурмуют, штурмуют, давят прям хорошо, быстро", – сказал морпех.
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В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции с нагрудной камеры, которые агентству предоставил "Коваль".
Минобороны РФ 12 марта сообщило, что населенный пункт Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике освобожден от противника подразделениями группировки войск "Восток".
В воскресенье ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде районов, в том числе в районе населенного пункта Веселое в ДНР.
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