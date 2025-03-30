https://ria.ru/20250330/vs-2008265303.html

Снайпер рассказал об атаках ВС России на опорные пункты ВСУ в ДНР

Снайпер рассказал об атаках ВС России на опорные пункты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025

Снайпер рассказал об атаках ВС России на опорные пункты ВСУ в ДНР

Штурмовые группы ВС России активно атакуют опорные пункты ВСУ в лесных массивах севернее населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T19:06:00+03:00

2025-03-30T19:06:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Штурмовые группы ВС России активно атакуют опорные пункты ВСУ в лесных массивах севернее населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль". "За Днепроэнергию двинулись, то есть уже Веселое толкнули (начали выбивать оттуда противника – ред.). Сейчас там бои за эти леса, которые находятся за Днепроэнергией", – сообщил снайпер. По его словам, в лесных массивах севернее населенного пункта Днепроэнергия противник оборудовал сеть фортификационных сооружений. "Пока туманы, по большой открытке (открытой равнинной местности – ред.) позволяет, возможность есть пройти технике, людей забросить. Сейчас этим пользуются. То есть возможности там не оставляют противнику. И штурмуют, штурмуют, давят прям хорошо, быстро", – сказал морпех. В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции с нагрудной камеры, которые агентству предоставил "Коваль". Минобороны РФ 12 марта сообщило, что населенный пункт Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике освобожден от противника подразделениями группировки войск "Восток". В воскресенье ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде районов, в том числе в районе населенного пункта Веселое в ДНР.

https://ria.ru/20250330/vojska-2008235529.html

https://ria.ru/20250330/vsu-2008216048.html

https://ria.ru/20250330/plennyj-2008207812.html

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Боец СВО об атаках опорных пунктов ВСУ рядом с населенным пунктом Днепроэнергия Российские штурмовые группы активно атакуют опорные пункты ВСУ в лесных массивах севернее населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль" 2025-03-30T19:06 true PT0M35S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина