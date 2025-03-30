https://ria.ru/20250330/vs-2008231917.html
ВС России нанесли поражение ВСУ у трех населенных пунктах в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у трех населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 30.03.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ у трех населенных пунктах в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:45:00+03:00
2025-03-30T13:45:00+03:00
2025-03-30T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2629e34aa72ff9d504cbb93aec8eda2.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сводке. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населенных пунктов, а также в районах 15 населённых пунктов Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250330/ataka-2008231329.html
https://ria.ru/20250330/vsu-2008231231.html
россия
курская область
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3000fe0ff493645102e9219ea24ff854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли поражение ВСУ у трех населенных пунктах в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у Гуево, Горналя и Олешни в Курской области