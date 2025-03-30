https://ria.ru/20250330/vs-2008231917.html

ВС России нанесли поражение ВСУ у трех населенных пунктах в Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ у трех населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 30.03.2025

ВС России нанесли поражение ВСУ у трех населенных пунктах в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T13:45:00+03:00

2025-03-30T13:45:00+03:00

2025-03-30T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сводке. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населенных пунктов, а также в районах 15 населённых пунктов Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250330/ataka-2008231329.html

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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф