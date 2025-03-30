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ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду - РИА Новости, 30.03.2025
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19:47 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/voz-2008269615.html
ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду
ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду - РИА Новости, 30.03.2025
ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуется 8 миллионов долларов для оказания помощи населению Мьянмы и Таиланда после землетрясения в регионе,... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:47:00+03:00
2025-03-30T19:47:00+03:00
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
мьянма
таиланд
воз
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ЖЕНЕВА, 30 мар - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуется 8 миллионов долларов для оказания помощи населению Мьянмы и Таиланда после землетрясения в регионе, говорится в пресс-релизе организации. "ВОЗ срочно требуется 8 миллионов долларов для оказания неотложной травматологической помощи, предотвращения вспышек заболеваний и восстановления основных служб здравоохранения в течение следующих 30 дней", - сказано в документе. Ранее в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007893402.html
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96
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353
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Последствия землетрясения в Мьянме
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, таиланд, воз
В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Мьянма, Таиланд, ВОЗ
ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду

ВОЗ потребовала 8 млн долларов для оказания помощи населению Мьянмы и Таиланда

© Фото : соцсетиПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : соцсети
Последствия землетрясения в Мьянме
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ЖЕНЕВА, 30 мар - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуется 8 миллионов долларов для оказания помощи населению Мьянмы и Таиланда после землетрясения в регионе, говорится в пресс-релизе организации.
«
"ВОЗ срочно требуется 8 миллионов долларов для оказания неотложной травматологической помощи, предотвращения вспышек заболеваний и восстановления основных служб здравоохранения в течение следующих 30 дней", - сказано в документе.
Ранее в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
Землетрясение в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Мьянме пострадавших при землетрясении везут в крупную больницу
28 марта, 11:35
 
В миреЗемлетрясение в Мьянме и ТаиландеМьянмаТаиландВОЗ
 
 
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