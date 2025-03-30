https://ria.ru/20250330/voz-2008269615.html

ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду

ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду - РИА Новости, 30.03.2025

ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуется 8 миллионов долларов для оказания помощи населению Мьянмы и Таиланда после землетрясения в регионе,... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T19:47:00+03:00

2025-03-30T19:47:00+03:00

2025-03-30T19:47:00+03:00

в мире

землетрясение в мьянме и таиланде

мьянма

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ЖЕНЕВА, 30 мар - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуется 8 миллионов долларов для оказания помощи населению Мьянмы и Таиланда после землетрясения в регионе, говорится в пресс-релизе организации. "ВОЗ срочно требуется 8 миллионов долларов для оказания неотложной травматологической помощи, предотвращения вспышек заболеваний и восстановления основных служб здравоохранения в течение следующих 30 дней", - сказано в документе. Ранее в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007893402.html

мьянма

таиланд

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Последствия землетрясения в Мьянме Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ. 2025-03-30T19:47 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, таиланд, воз