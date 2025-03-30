https://ria.ru/20250330/voz-2008269615.html
ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду
ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду - РИА Новости, 30.03.2025
ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуется 8 миллионов долларов для оказания помощи населению Мьянмы и Таиланда после землетрясения в регионе,... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:47:00+03:00
2025-03-30T19:47:00+03:00
2025-03-30T19:47:00+03:00
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
мьянма
таиланд
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007874065_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_5f3e3a7914109a8b91a8cc3b3a5d2609.jpg
ЖЕНЕВА, 30 мар - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуется 8 миллионов долларов для оказания помощи населению Мьянмы и Таиланда после землетрясения в регионе, говорится в пресс-релизе организации. "ВОЗ срочно требуется 8 миллионов долларов для оказания неотложной травматологической помощи, предотвращения вспышек заболеваний и восстановления основных служб здравоохранения в течение следующих 30 дней", - сказано в документе. Ранее в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007893402.html
мьянма
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007874065_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ce56876c46bb6b0a8c1fea3098fd33c7.jpg
Последствия землетрясения в Мьянме
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ.
2025-03-30T19:47
true
PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, таиланд, воз
В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Мьянма, Таиланд, ВОЗ
ВОЗ запросила восемь миллионов долларов на помощь Мьянме и Таиланду
ВОЗ потребовала 8 млн долларов для оказания помощи населению Мьянмы и Таиланда
ЖЕНЕВА, 30 мар - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуется 8 миллионов долларов для оказания помощи населению Мьянмы и Таиланда после землетрясения в регионе, говорится в пресс-релизе организации.
«
"ВОЗ срочно требуется 8 миллионов долларов для оказания неотложной травматологической помощи, предотвращения вспышек заболеваний и восстановления основных служб здравоохранения в течение следующих 30 дней", - сказано в документе.
Ранее в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.