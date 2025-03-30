https://ria.ru/20250330/voyska-2008199589.html

На Западе одной фразой высмеяли авантюру Украины в космосе

На Западе одной фразой высмеяли авантюру Украины в космосе - РИА Новости, 30.03.2025

На Западе одной фразой высмеяли авантюру Украины в космосе

Ирландский журналист Чей Боуз задал неудобный вопрос в ответ на заявление заместителя министра обороны Украины о создании управления космической политики,... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T04:33:00+03:00

2025-03-30T04:33:00+03:00

2025-03-30T04:33:00+03:00

в мире

украина

киев

чей боуз

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8fc3c8b50e2d2e495e45a5c0d20d5d65.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз задал неудобный вопрос в ответ на заявление заместителя министра обороны Украины о создании управления космической политики, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Полагаю, ЕС оплатит?" — поинтересовался журналист.Накануне украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на заместителя министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщил, что оборонное ведомство учредило управление космической политики.Как отмечается в публикации, министерство планирует стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в республике. К 2030 году Украина хочет обладать национальными спутниками для оборонных целей, а также системой оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.Ранее, в декабре, министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais пожаловался, что Киев даже не в состоянии содержать ВСУ. В конце ноября Владимир Зеленский утвердил бюджет Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. Киев планирует покрывать нехватку за счет помощи западных партнеров.

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008138068.html

https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, чей боуз, владимир зеленский