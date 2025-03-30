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На Западе одной фразой высмеяли авантюру Украины в космосе
На Западе одной фразой высмеяли авантюру Украины в космосе - РИА Новости, 30.03.2025
На Западе одной фразой высмеяли авантюру Украины в космосе
Ирландский журналист Чей Боуз задал неудобный вопрос в ответ на заявление заместителя министра обороны Украины о создании управления космической политики,... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T04:33:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз задал неудобный вопрос в ответ на заявление заместителя министра обороны Украины о создании управления космической политики, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Полагаю, ЕС оплатит?" — поинтересовался журналист.Накануне украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на заместителя министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщил, что оборонное ведомство учредило управление космической политики.Как отмечается в публикации, министерство планирует стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в республике. К 2030 году Украина хочет обладать национальными спутниками для оборонных целей, а также системой оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.Ранее, в декабре, министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais пожаловался, что Киев даже не в состоянии содержать ВСУ. В конце ноября Владимир Зеленский утвердил бюджет Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. Киев планирует покрывать нехватку за счет помощи западных партнеров.
https://ria.ru/20250329/ukraina-2008138068.html
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На Западе одной фразой высмеяли авантюру Украины в космосе
Журналист Боуз предположил, что создание Киевом космических войск оплатит ЕС