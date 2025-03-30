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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 30.03.2025 (обновлено: 12:24 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/vostok-2008223667.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 30.03.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 140 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:19:00+03:00
2025-03-30T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли более 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.
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