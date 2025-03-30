https://ria.ru/20250330/vostok-2008223667.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 30.03.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 140 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:19:00+03:00
2025-03-30T12:19:00+03:00
2025-03-30T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006396505_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_af9939edf5e902ffb848805bffdb18f3.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008215292.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006396505_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_ec90cc8c4cf1bf2c5eca50a02ebe4d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли более 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"