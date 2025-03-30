https://ria.ru/20250330/vostok-2008223667.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 30.03.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 140 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:19:00+03:00

2025-03-30T12:19:00+03:00

2025-03-30T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008215292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины