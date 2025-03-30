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Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 30.03.2025
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Религия
 
09:20 30.03.2025 (обновлено: 10:13 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/volodin-2008208892.html
Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 30.03.2025
Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрама, отметив вклад мусульманской... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:20:00+03:00
2025-03-30T10:13:00+03:00
религия
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрама, отметив вклад мусульманской общины России в укрепление взаимопонимания и доверия в обществе. "Поздравляю всех мусульман нашей страны с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрама. Один из главных праздников в исламе символизирует верность идеалам милосердия и сострадания, духовное обновление, стремление к совершенствованию", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы. Председатель Госдумы отметил, что мусульманская община России вносит большой вклад в укрепление взаимопонимания и доверия в обществе, развитие межрелигиозного диалога, воспитание молодого поколения, сохраняя нравственные ценности, многовековые традиции и богатое наследие. Он также пожелал здоровья, благополучия и всего наилучшего.
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россия, вячеслав володин, госдума рф
Религия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Володин поздравил мусульман с завершением Рамадана и наступлением Ураза-байрама

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрама, отметив вклад мусульманской общины России в укрепление взаимопонимания и доверия в обществе.
«
"Поздравляю всех мусульман нашей страны с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрама. Один из главных праздников в исламе символизирует верность идеалам милосердия и сострадания, духовное обновление, стремление к совершенствованию", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.
Председатель Госдумы отметил, что мусульманская община России вносит большой вклад в укрепление взаимопонимания и доверия в обществе, развитие межрелигиозного диалога, воспитание молодого поколения, сохраняя нравственные ценности, многовековые традиции и богатое наследие.
Он также пожелал здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Празднование Ураза-байрама в России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.

Верующие в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети

Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

Верующие в день праздника Ураза-байрам у Сибирской соборной мечети в Омске

Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Максим Богодвид

В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.

Верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани

В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.

© Максим Богодвид
3 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.

Верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани

На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

Председатель Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети

Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.

Верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани

В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.

Верующие во время богослужения в день праздника Ураза-байрам у Сибирской соборной мечети в Омске

После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

Верующие во время богослужения в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

Верующий в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.

Празднование Ураза-байрама в России

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10

Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.

© Максим Богодвид
3 из 10

На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
7 из 10

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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