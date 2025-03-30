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Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 30.03.2025

Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрама, отметив вклад мусульманской... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:20:00+03:00

2025-03-30T09:20:00+03:00

2025-03-30T10:13:00+03:00

религия

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрама, отметив вклад мусульманской общины России в укрепление взаимопонимания и доверия в обществе. "Поздравляю всех мусульман нашей страны с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрама. Один из главных праздников в исламе символизирует верность идеалам милосердия и сострадания, духовное обновление, стремление к совершенствованию", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы. Председатель Госдумы отметил, что мусульманская община России вносит большой вклад в укрепление взаимопонимания и доверия в обществе, развитие межрелигиозного диалога, воспитание молодого поколения, сохраняя нравственные ценности, многовековые традиции и богатое наследие. Он также пожелал здоровья, благополучия и всего наилучшего.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф