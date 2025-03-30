Рейтинг@Mail.ru
Военкора Прокофьеву похоронили с воинскими почестями - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 30.03.2025 (обновлено: 16:46 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/voenkor-2008250042.html
Военкора Прокофьеву похоронили с воинскими почестями
Военкора Прокофьеву похоронили с воинскими почестями - РИА Новости, 30.03.2025
Военкора Прокофьеву похоронили с воинскими почестями
Погибшего военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями, передает корреспондент РИА РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T16:40:00+03:00
2025-03-30T16:46:00+03:00
белгородская область
украина
москва
анна прокофьева
владимир путин
алексей громов
россия
троекуровское кладбище
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008250311_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_7cdd1c65ed515db00c967ff4143b3b20.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Погибшего военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Прокофьевой прошла в воскресенье днем в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные, выступили родные и близкие, друзья, учителя. На церемонию прислали венок от президента РФ Владимира Путина. Венки также прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности, 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. Проститься с военкором пришел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, он сообщил, что Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества. Также на церемонию прощания приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Церемония похорон прошла с воинскими почестями. Было произведено три выстрела в воздух у могилы, военный оркестр исполнил гимн России. В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
https://ria.ru/20250327/prokofeva-2007604933.html
https://ria.ru/20250330/moskva-2008233331.html
белгородская область
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008250311_169:0:1280:833_1920x0_80_0_0_b39445a5f15d44cff43487b94187f9c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, москва, анна прокофьева, владимир путин, алексей громов, россия, троекуровское кладбище
Белгородская область, Украина, Москва, Анна Прокофьева, Владимир Путин, Алексей Громов, Россия, Троекуровское кладбище
Военкора Прокофьеву похоронили с воинскими почестями

Военкора Первого канала Прокофьеву похоронили с воинскими почестями в Москве

© РИА Новости / Ангелина Зайцева | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища
Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Ангелина Зайцева
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Погибшего военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с Прокофьевой прошла в воскресенье днем в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные, выступили родные и близкие, друзья, учителя. На церемонию прислали венок от президента РФ Владимира Путина. Венки также прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности, 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. Проститься с военкором пришел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, он сообщил, что Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества. Также на церемонию прощания приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
27 марта, 07:41
Церемония похорон прошла с воинскими почестями. Было произведено три выстрела в воздух у могилы, военный оркестр исполнил гимн России.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Москве началось прощание с военкором Первого канала Прокофьевой
Вчера, 13:58
 
Белгородская областьУкраинаМоскваАнна ПрокофьеваВладимир ПутинАлексей ГромовРоссияТроекуровское кладбище
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала