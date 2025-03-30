https://ria.ru/20250330/voenkor-2008250042.html

Военкора Прокофьеву похоронили с воинскими почестями

Военкора Прокофьеву похоронили с воинскими почестями - РИА Новости, 30.03.2025

Военкора Прокофьеву похоронили с воинскими почестями

Погибшего военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями, передает корреспондент РИА РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T16:40:00+03:00

2025-03-30T16:40:00+03:00

2025-03-30T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Погибшего военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Прокофьевой прошла в воскресенье днем в траурном зале Троекуровского кладбища. С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные, выступили родные и близкие, друзья, учителя. На церемонию прислали венок от президента РФ Владимира Путина. Венки также прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности, 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. Проститься с военкором пришел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, он сообщил, что Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества. Также на церемонию прощания приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Церемония похорон прошла с воинскими почестями. Было произведено три выстрела в воздух у могилы, военный оркестр исполнил гимн России. В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Вместе с ней был ранен оператор Дмитрий Волков, его доставили в Москву на лечение в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.

https://ria.ru/20250327/prokofeva-2007604933.html

https://ria.ru/20250330/moskva-2008233331.html

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