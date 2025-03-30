Во Владивостоке почти сто детей не смогли уехать на отдых из-за турфирмы
Во Владивостоке 99 детей не смогли уехать на отдых в Китай из-за турфирмы
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Уголовные дела о мошенничестве и оказании услуг ненадлежащего качества возбуждены в отношении предпринимателя из Владивостока, из-за которой почти 100 детей из 4 регионов Дальнего Востока не смогли выехать на отдых в КНР, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее власти Приморья сообщили, что дети из четырех регионов Дальнего Востока не смогли отправиться в запланированную поездку в Китай из-за невыполнения обязательств туркомпанией, для ребят организованно проживание и досуг в Приморье. Организован дополнительный вагон в поезде для детей из Хабаровского края, которые отправятся домой в воскресенье. Прокуратура Магаданской области сообщила, что организовано надзорное сопровождение за пребыванием детей.
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"Материалы проверки по факту оказания индивидуальным предпринимателям услуг ненадлежащего качества направлены прокурором Советского района г. Владивостока в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества). По результатам их рассмотрения уже возбуждено уголовное дело. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель из Владивостока взяла на себя обязательства отправить детей из Хабаровского и Камчатского края, Магаданской, Сахалинской областей на весенние каникулы в КНР, заключив соответствующие договоры. Но туроператор не смогла должным образом организовать выезд, и почти 100 детей и их законные представители не покинули страну из-за отсутствия купленных для них путёвок.
Индивидуальный предприниматель в Единый федеральный реестр туроператоров не включена, отмечает ведомство. Прокуратура даст оценку законности деятельности бизнесмена, а также соблюдению прав детей.
Прокуратура добавляет, что минувшей ночью 27 детей в сопровождении 5 взрослых уже направлены домой, еще 75 отправятся домой в воскресенье на железнодорожном и авиатранспорте.
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