https://ria.ru/20250330/vladivostok-2008215438.html

Во Владивостоке почти сто детей не смогли уехать на отдых из-за турфирмы

Во Владивостоке почти сто детей не смогли уехать на отдых из-за турфирмы - РИА Новости, 30.03.2025

Во Владивостоке почти сто детей не смогли уехать на отдых из-за турфирмы

Уголовные дела о мошенничестве и оказании услуг ненадлежащего качества возбуждены в отношении предпринимателя из Владивостока, из-за которой почти 100 детей из... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T10:20:00+03:00

2025-03-30T10:20:00+03:00

2025-03-30T10:20:00+03:00

происшествия

владивосток

китай

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Уголовные дела о мошенничестве и оказании услуг ненадлежащего качества возбуждены в отношении предпринимателя из Владивостока, из-за которой почти 100 детей из 4 регионов Дальнего Востока не смогли выехать на отдых в КНР, сообщает прокуратура Приморья. Ранее власти Приморья сообщили, что дети из четырех регионов Дальнего Востока не смогли отправиться в запланированную поездку в Китай из-за невыполнения обязательств туркомпанией, для ребят организованно проживание и досуг в Приморье. Организован дополнительный вагон в поезде для детей из Хабаровского края, которые отправятся домой в воскресенье. Прокуратура Магаданской области сообщила, что организовано надзорное сопровождение за пребыванием детей. "Материалы проверки по факту оказания индивидуальным предпринимателям услуг ненадлежащего качества направлены прокурором Советского района г. Владивостока в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества). По результатам их рассмотрения уже возбуждено уголовное дело. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель из Владивостока взяла на себя обязательства отправить детей из Хабаровского и Камчатского края, Магаданской, Сахалинской областей на весенние каникулы в КНР, заключив соответствующие договоры. Но туроператор не смогла должным образом организовать выезд, и почти 100 детей и их законные представители не покинули страну из-за отсутствия купленных для них путёвок. Индивидуальный предприниматель в Единый федеральный реестр туроператоров не включена, отмечает ведомство. Прокуратура даст оценку законности деятельности бизнесмена, а также соблюдению прав детей. Прокуратура добавляет, что минувшей ночью 27 детей в сопровождении 5 взрослых уже направлены домой, еще 75 отправятся домой в воскресенье на железнодорожном и авиатранспорте.

https://ria.ru/20241107/turtsiya-1982385547.html

https://ria.ru/20241031/pidan-1981037766.html

владивосток

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дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток, китай, дальний восток