Россиянам дали совет по защите от неизвестного вируса с тяжелыми симптомами
Профессор Зуев советует снова носить маски из-за появления неизвестного вируса
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМолодой человек в защитной маске в вагоне поезда Московского метрополитена
Молодой человек в защитной маске в вагоне поезда Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россиянам следует вновь носить маски из-за появления в стране неизвестного вируса, вызывающего кровавый кашель, посоветовал вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев в интервью "Аргументы и факты".
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"Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным", — указал Зуев.
Эксперт также рекомендует не выходить на улицу без необходимости, избегать мест скопления большого количества людей и соблюдать все методы санитарной гигиены.
Накануне Telegram-канал Shot писал, что в стране заметили распространение нового заболевания, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру. Согласно публикации, люди сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.
В субботу пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что ведомство взяло под контроль сообщения о появлении в России неизвестного вируса.
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