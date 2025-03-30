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Россиянам дали совет по защите от неизвестного вируса с тяжелыми симптомами - РИА Новости, 30.03.2025
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17:20 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/virus-2008255162.html
Россиянам дали совет по защите от неизвестного вируса с тяжелыми симптомами
Россиянам дали совет по защите от неизвестного вируса с тяжелыми симптомами - РИА Новости, 30.03.2025
Россиянам дали совет по защите от неизвестного вируса с тяжелыми симптомами
Россиянам следует вновь носить маски из-за появления в стране неизвестного вируса, вызывающего кровавый кашель, посоветовал вирусолог, доктор медицинских наук и РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T17:20:00+03:00
2025-03-30T17:20:00+03:00
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
виктор зуев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россиянам следует вновь носить маски из-за появления в стране неизвестного вируса, вызывающего кровавый кашель, посоветовал вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев в интервью "Аргументы и факты"."Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным", — указал Зуев.Эксперт также рекомендует не выходить на улицу без необходимости, избегать мест скопления большого количества людей и соблюдать все методы санитарной гигиены.Накануне Telegram-канал Shot писал, что в стране заметили распространение нового заболевания, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру. Согласно публикации, люди сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.В субботу пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что ведомство взяло под контроль сообщения о появлении в России неизвестного вируса.
https://ria.ru/20250223/virus-2001130584.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), виктор зуев
Россия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Виктор Зуев
Россиянам дали совет по защите от неизвестного вируса с тяжелыми симптомами

Профессор Зуев советует снова носить маски из-за появления неизвестного вируса

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМолодой человек в защитной маске в вагоне поезда Московского метрополитена
Молодой человек в защитной маске в вагоне поезда Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Молодой человек в защитной маске в вагоне поезда Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россиянам следует вновь носить маски из-за появления в стране неизвестного вируса, вызывающего кровавый кашель, посоветовал вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев в интервью "Аргументы и факты".
«
"Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным", — указал Зуев.
Эксперт также рекомендует не выходить на улицу без необходимости, избегать мест скопления большого количества людей и соблюдать все методы санитарной гигиены.
Накануне Telegram-канал Shot писал, что в стране заметили распространение нового заболевания, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру. Согласно публикации, люди сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.
В субботу пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что ведомство взяло под контроль сообщения о появлении в России неизвестного вируса.
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