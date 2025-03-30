https://ria.ru/20250330/video-2008232503.html
Опубликовано видео посещения Путиным подлодки "Архангельск"
Опубликовано видео посещения Путиным подлодки "Архангельск" - РИА Новости, 30.03.2025
Опубликовано видео посещения Путиным подлодки "Архангельск"
Новые кадры посещения президентом Владимиром Путиным атомного подводного крейсера "Архангельск" опубликовал тележурналист программы "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:49:00+03:00
2025-03-30T13:49:00+03:00
2025-03-30T14:39:00+03:00
россия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Новые кадры посещения президентом Владимиром Путиным атомного подводного крейсера "Архангельск" опубликовал тележурналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в телеграм-канале. В ролике видно, как глава государства спустился на подлодку по нескольким вертикальным лестницам длиной пять и три метра. Глава государства пробыл на борту около часа, а затем поднялся по лестницам обратно. На улице шел дождь. В кадр также попал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который, поднимаясь наружу, отказался от помощи со словами: "Настоящие подводники выходят сами". Руководитель протокола главы государства Владислав Китаев после посещения подлодки пошутил, что нужно искупаться. "Это сложно, сложная работа", — прокомментировал Песков. Путин 27 марта в Мурманске посетил подводный крейсер "Архангельск". Президент осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения, а также пообщался с личным составом.
https://ria.ru/20250330/putin-2008228797.html
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Новые кадры посещения Путиным атомного подводного крейсера “Архангельск”
Новые кадры посещения президентом РФ Владимиром Путиным атомного подводного крейсера “Архангельск” были опубликованы тележурналистом программы “Москва. Кремль. Путин” на “России 1” Павлом Зарубиным в его телеграм-канале.
2025-03-30T13:49
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россия, мурманск, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, безопасность
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Безопасность
Опубликовано видео посещения Путиным подлодки "Архангельск"
Зарубин показал новые кадры посещения Путиным атомной подлодки "Архангельск"