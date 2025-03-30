https://ria.ru/20250330/usaid-2008200938.html

USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму, сообщает NYT

USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму, сообщает NYT - РИА Новости, 30.03.2025

USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму, сообщает NYT

Агентство США по международному развитию (USAID) после масштабного сокращения ведомства оказалось готово отправить на помощь в Мьянму группу по оценке из трех... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T05:28:00+03:00

2025-03-30T05:28:00+03:00

2025-03-30T05:28:00+03:00

в мире

мьянма

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) после масштабного сокращения ведомства оказалось готово отправить на помощь в Мьянму группу по оценке из трех человек для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения, сообщает издание New York Times со ссылкой на просмотренный внутренний документ. "В заявлении говорилось, что USAID "находится в контакте со своими международными партнерами по гуманитарной помощи" и что американская "группа по оценке" в составе трех человек готова отправиться в Мьянму", - пишет издание. По мнению New York Times, решение администрации президента США Дональда Трампа ликвидировать основную часть USAID, скорее всего, затруднит восстановление Мьянмы. Ранее в МЧС России сообщили, что два самолёта ведомства со 120 спасателями прибыли в Мьянму в субботу для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Позднее глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский сообщил, что более 30 белорусских спасателей направились в Мьянму в составе первой группы для оказания помощи. Кроме того, МИД Индии сообщал, что в рамках операции по помощи Мьянме первый самолет ВВС Индии доставил в Янгон 15 тонн гуманитарной помощи, позднее было сделано еще два подобных рейса. В свою очередь британский МИД сообщил о выделении до 13 миллионов долларов США на гуманитарную помощь Мьянме. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.

https://ria.ru/20250330/myanma-2008193875.html

https://ria.ru/20250329/mjanma-2008189562.html

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в мире, мьянма, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, землетрясение в мьянме и таиланде