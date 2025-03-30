Рейтинг@Mail.ru
USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму, сообщает NYT - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/usaid-2008200938.html
USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму, сообщает NYT
USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму, сообщает NYT - РИА Новости, 30.03.2025
USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму, сообщает NYT
Агентство США по международному развитию (USAID) после масштабного сокращения ведомства оказалось готово отправить на помощь в Мьянму группу по оценке из трех... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T05:28:00+03:00
2025-03-30T05:28:00+03:00
в мире
мьянма
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
землетрясение в мьянме и таиланде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007955723_0:153:1600:1053_1920x0_80_0_0_4093a59ddd5c0eee29ced21127db872d.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) после масштабного сокращения ведомства оказалось готово отправить на помощь в Мьянму группу по оценке из трех человек для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения, сообщает издание New York Times со ссылкой на просмотренный внутренний документ. "В заявлении говорилось, что USAID "находится в контакте со своими международными партнерами по гуманитарной помощи" и что американская "группа по оценке" в составе трех человек готова отправиться в Мьянму", - пишет издание. По мнению New York Times, решение администрации президента США Дональда Трампа ликвидировать основную часть USAID, скорее всего, затруднит восстановление Мьянмы. Ранее в МЧС России сообщили, что два самолёта ведомства со 120 спасателями прибыли в Мьянму в субботу для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Позднее глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский сообщил, что более 30 белорусских спасателей направились в Мьянму в составе первой группы для оказания помощи. Кроме того, МИД Индии сообщал, что в рамках операции по помощи Мьянме первый самолет ВВС Индии доставил в Янгон 15 тонн гуманитарной помощи, позднее было сделано еще два подобных рейса. В свою очередь британский МИД сообщил о выделении до 13 миллионов долларов США на гуманитарную помощь Мьянме. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.
https://ria.ru/20250330/myanma-2008193875.html
https://ria.ru/20250329/mjanma-2008189562.html
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007955723_0:3:1600:1203_1920x0_80_0_0_919b83ff6493c0f8cffe3b16ee4e5459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мьянма, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму, сообщает NYT

NYT: USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) после масштабного сокращения ведомства оказалось готово отправить на помощь в Мьянму группу по оценке из трех человек для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения, сообщает издание New York Times со ссылкой на просмотренный внутренний документ.
"В заявлении говорилось, что USAID "находится в контакте со своими международными партнерами по гуманитарной помощи" и что американская "группа по оценке" в составе трех человек готова отправиться в Мьянму", - пишет издание.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Великобритания выделит около 12,9 миллиона долларов на помощь Мьянме
01:42
По мнению New York Times, решение администрации президента США Дональда Трампа ликвидировать основную часть USAID, скорее всего, затруднит восстановление Мьянмы.
Ранее в МЧС России сообщили, что два самолёта ведомства со 120 спасателями прибыли в Мьянму в субботу для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Позднее глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский сообщил, что более 30 белорусских спасателей направились в Мьянму в составе первой группы для оказания помощи. Кроме того, МИД Индии сообщал, что в рамках операции по помощи Мьянме первый самолет ВВС Индии доставил в Янгон 15 тонн гуманитарной помощи, позднее было сделано еще два подобных рейса. В свою очередь британский МИД сообщил о выделении до 13 миллионов долларов США на гуманитарную помощь Мьянме.
Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Белоруссия отправит в Мьянму вторую группу спасателей
Вчера, 23:59
 
В миреМьянмаДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала