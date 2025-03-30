USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму, сообщает NYT
NYT: USAID готово отправить трех специалистов в Мьянму
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) после масштабного сокращения ведомства оказалось готово отправить на помощь в Мьянму группу по оценке из трех человек для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения, сообщает издание New York Times со ссылкой на просмотренный внутренний документ.
"В заявлении говорилось, что USAID "находится в контакте со своими международными партнерами по гуманитарной помощи" и что американская "группа по оценке" в составе трех человек готова отправиться в Мьянму", - пишет издание.
По мнению New York Times, решение администрации президента США Дональда Трампа ликвидировать основную часть USAID, скорее всего, затруднит восстановление Мьянмы.
Ранее в МЧС России сообщили, что два самолёта ведомства со 120 спасателями прибыли в Мьянму в субботу для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Позднее глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский сообщил, что более 30 белорусских спасателей направились в Мьянму в составе первой группы для оказания помощи. Кроме того, МИД Индии сообщал, что в рамках операции по помощи Мьянме первый самолет ВВС Индии доставил в Янгон 15 тонн гуманитарной помощи, позднее было сделано еще два подобных рейса. В свою очередь британский МИД сообщил о выделении до 13 миллионов долларов США на гуманитарную помощь Мьянме.
Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.