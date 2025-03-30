https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008243015.html

В Москве более 230 тысяч человек посетили мечети в Ураза-байрам

В Москве более 230 тысяч человек посетили мечети в Ураза-байрам - РИА Новости, 30.03.2025

В Москве более 230 тысяч человек посетили мечети в Ураза-байрам

Более 230 тысяч человек посетили мечети и молитвенные помещения Москвы в Ураза-байрам, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента национальной... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:22:00+03:00

2025-03-30T15:22:00+03:00

2025-03-30T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 230 тысяч человек посетили мечети и молитвенные помещения Москвы в Ураза-байрам, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Константин Блаженов. "По официальным данным, мечети Москвы посетили 208 тысяч человек. Ещё какое-то количество людей собралось в молитвенных помещениях, которые есть по городу, где действуют местные мусульманские организации. По разным оценкам, чуть более 230 тысяч человек", - рассказал Блаженов. Он отметил, что все мероприятия прошли штатно, никаких происшествий не было. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам наступит в ночь с 30 на 31 марта.

https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008193998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, ураза-байрам, ислам, мечети, общество