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В Москве более 230 тысяч человек посетили мечети в Ураза-байрам - РИА Новости, 30.03.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:22 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008243015.html
В Москве более 230 тысяч человек посетили мечети в Ураза-байрам
В Москве более 230 тысяч человек посетили мечети в Ураза-байрам - РИА Новости, 30.03.2025
В Москве более 230 тысяч человек посетили мечети в Ураза-байрам
Более 230 тысяч человек посетили мечети и молитвенные помещения Москвы в Ураза-байрам, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента национальной... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:22:00+03:00
2025-03-30T15:22:00+03:00
религия
москва
ураза-байрам
ислам
мечети
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 230 тысяч человек посетили мечети и молитвенные помещения Москвы в Ураза-байрам, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Константин Блаженов. "По официальным данным, мечети Москвы посетили 208 тысяч человек. Ещё какое-то количество людей собралось в молитвенных помещениях, которые есть по городу, где действуют местные мусульманские организации. По разным оценкам, чуть более 230 тысяч человек", - рассказал Блаженов. Он отметил, что все мероприятия прошли штатно, никаких происшествий не было. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам наступит в ночь с 30 на 31 марта.
https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008193998.html
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москва, ураза-байрам, ислам, мечети, общество
Религия, Москва, Ураза-байрам, Ислам, мечети, Общество
В Москве более 230 тысяч человек посетили мечети в Ураза-байрам

В Москве 230 тыс человек посетили мечети и молитвенные помещения в Ураза-байрам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВерующие в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети
Верующие в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Верующие в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 230 тысяч человек посетили мечети и молитвенные помещения Москвы в Ураза-байрам, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Константин Блаженов.
«
"По официальным данным, мечети Москвы посетили 208 тысяч человек. Ещё какое-то количество людей собралось в молитвенных помещениях, которые есть по городу, где действуют местные мусульманские организации. По разным оценкам, чуть более 230 тысяч человек", - рассказал Блаженов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Вчера, 01:47
Он отметил, что все мероприятия прошли штатно, никаких происшествий не было.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам наступит в ночь с 30 на 31 марта.
Празднование Ураза-байрама в России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.

Верующие в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети

Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

Верующие в день праздника Ураза-байрам у Сибирской соборной мечети в Омске

Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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2 из 10
© Максим Богодвид

В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.

Верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани

В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.

© Максим Богодвид
3 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.

Верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани

На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

Председатель Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети

Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.

Верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани

В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.

Верующие во время богослужения в день праздника Ураза-байрам у Сибирской соборной мечети в Омске

После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

Верующие во время богослужения в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

Верующий в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.

Празднование Ураза-байрама в России

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10

Ураза-байрам — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения) считается главным праздником ислама.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Праздник начинается вечером 30-го числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Ураза-байрам отмечают окончание поста, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву — таравих.

© Максим Богодвид
3 из 10

На фото: верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
7 из 10

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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